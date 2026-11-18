Una stufa in fiamme in un appartamento lungo la Statale Adriatica
FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa a Fano, lungo la strada Nazionale Adriatica Sud, per l’incendio di una stufa alimentata a GPL, all’esterno di…
Enoteca Bibi, il plauso di Pesaro a Flavio Vitali per 67 anni di attività
PESARO – Il sindaco Andrea Biancani ha consegnato a Flavio Vitali, per tutti “Bibi”, titolare dell’omonima enoteca, il riconoscimento del «Plauso della città», per celebrare i 67 anni di attività…
Dal cassonetto agli impianti: gli studenti del Polo 3 di Fano seguono il viaggio dei rifiuti
FANO – Tre tappe per conoscere la selezione dei materiali, il funzionamento della discarica e la corretta raccolta differenziata, nell’ambito del progetto “Chiudere il ciclo, creare valore”. Fano – Che…
I Carabinieri di Fabriano sequestrano oltre un chilo e mezzo di droga, denunciato un uomo
FABRIANO — L’incessante attività di controllo del territorio e la costante vigilanza preventiva assicurata dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano continuano a produrre risultati concreti e tangibili a tutela della…
Gran finale per la 61ª Fiera internazionale del tartufo bianco di Acqualagna
Domenica 15 novembre una giornata tra alta cucina e cultura con lo chef stellato Stefano Ciotti e Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano ACQUALAGNA – Grande successo per la giornata…
Tenda di Abramo, presentato il Bilancio sociale 2025: crescono le persone accolte e l’impegno dei volontari
FALCONARA MARITTIMA – Sono 257 le persone accolte nel 2025 dalla Tenda di Abramo, nella casa di prima accoglienza di via Flaminia a Falconara Marittima. Un numero in crescita rispetto…
Aperta la nuova pista ciclorotellistica di Pesaro / FOTO
Un investimento da oltre 2 milioni di euro. Biancani, Pozzi e Della Dora al taglio del nastro: «Una struttura d’eccellenza, attesa da anni, che si sviluppa per 2 chilometri e…
Gran bella “burrasca” quella del poeta Leandro Di Donato!
Di TIBERIO CRIVELLARO “Carissimo Leandro, penso al titolo della tua opera. Poi, interiormente, ancora di accedere al tuo lavoro, entro nel corpo del vento. Nella tua esistenza”. Ḗ l’inizio della…
Nitto ATP Finals: Buroni crea il primo corridoio interattivo che trasforma l’ingresso in campo in uno spettacolo di luce in tv
Oltre 17 metri di pareti digitali capaci di reagire in tempo reale ai movimenti degli atleti, tra sport, arte e spettacolo CAGLI – Spettacolo, tecnologia e arte digitale entrano in…
Inaugurato il Conad Spesa Facile di Fabriano: tanti nuovi servizi, 105 lavoratori e venti assunzioni / FOTO
FABRIANO – Pubblico delle grandi occasioni sabato 14 novembre al centro commerciale “Il Gentile” di Fabriano per la riapertura del Conad Spesa Facile, inaugurato alla presenza della Sindaca Daniela Ghergo…