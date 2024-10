Alessandro Alessandroni conquista il titolo italiano di lancio del rulletto

APIRO – Con il campionato italiano di lancio del rulletto singolo, disputato nella cittadina di Apiro, è calato il sipario sulla stagione agonistica 2023/2024 della F.i.g.e s.t. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali).

La perfetta organizzazione è stata curata dall’Asd San Vicino del presidente Enio Malassisi.

Gli 80 migliori atleti che hanno superato le gare di qualificazione, si sono affrontati per cercare di conquistare le ultime 2 maglie tricolori dell’annata.

Mentre nella categoria B, la gara si è svolta senza particolari sussulti, nella categoria maggiore, è stato un continuo di colpi di scena con il titolo che per ben 2 volte sembrava prendere il volo per Fabriano, ma poi all’ultimo lancio non ha avuto bisogno di imboccare la superstrada ma si è fermato in quel di Domo dall’atleta che fino a qualche tempo fa era definito “l’eterno secondo”, ma che poi in un paio d’anni ha inanellato una serie di successi da ricordare, sia nella specialità ruzzola che rulletto: Alessandro Alessandroni.

Ancona alla grande nella categoria A, con la lotta fra i primi 3, che è durata tutta la finale, si è decisa sul filo di lana.

Nella categoria B, a confermare l’annata d’oro degli atleti maceratesi, ci hanno pensato Enea Marchegiani che ha vinto il titolo e Marino Sanpaolo giunto 3°. In mezzo ai 2 giocatori locali, si è inserito Daniele Ciappelloni, un giocatore che si trova spesso a disputare le finali in entrambe le specialità.

Classifica Finale:

Cat. A: 1”) Alessandro Alessandroni (An), 2”) Roberto Mercanti An), 3”) Paolo Gambini (An). Gli altri finalisti: Duccio Ceccacci, Flaviano Costantini, Walter Carletti, Alessio Passeri, Andrea Marrocchi, Gino Corradini e Marco Rossolini.

Cat. B: 1”) Enea Marchegiani (MC), 2”) Daniele Ciappelloni (PG), 3”) Marino Sanpaolo (MC). Gli altri finalisti: Marcello Boarelli, Giorgio Concetti, Bruno Tanci, Sergio Ilari, Vincenzo Maroni, Ennio Bontempi e Rinaldo Mancini.

Alla premiazione hanno presenziato: Adriano Spadoni, Delegato Nazionale per il rulletto, Mauro Sabatini, Presidente Nazionale, Specialità Ruzzola, Patrizio Romaldini, Delegato per la Provincia di Macerata, Sauro Francescangeli, Delegato per la Provincia di Ancona, e Ubaldo Scuppa, Sindaco di Apiro.

La chiusura dell’attività 2024/2025 della F.i.g.e s.t., come in qualche film di successo, regala una appendice a sorpresa per buongustai dal palato fine.

