Tre medaglie per le Marche ai campionati italiani cadetti

CAORLE – Una conferma di squadra e tre medaglie individuali. Il team delle Marche ai Campionati italiani cadetti di Caorle (Venezia) ripete il piazzamento della scorsa edizione, con il nono posto in classifica per il secondo anno consecutivo.

Nella seconda e ultima giornata arriva la terza medaglia della rassegna tricolore under 16 per la rappresentativa regionale: è l’argento nel salto con l’asta di Viola Spagna, ottenuto al debutto nella categoria. La quattordicenne della Sport Atletica Fermo si rende protagonista di una gara eccellente in cui migliora due volte il record personale fino alla quota di 3.10 superando anche 3.05 dopo aver eguagliato il suo precedente primato di 3.00.

Prosegue la tradizione di famiglia: la sorella Matilde, sempre sotto la guida tecnica di Matteo Corrina, si è laureata campionessa italiana allieve indoor due anni fa. Notevoli i risultati di Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo), quinto nella finale dei 300 metri in 36”72 all’indomani del personale di 36”62 in batteria, e della martellista Matilde Mecozzi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), sesta con 43.08.

Tra i primi otto anche Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona) che nei 1200 siepi con il proprio limite di 3’26”39 arriva settimo come la staffetta 4×100 femminile in cui Mariacrystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese), già settima negli 80 ostacoli, passa il testimone a Linxi Eva Wang, Angie Anemone e Eliana Rella, tutte e tre dell’Asa Ascoli Piceno, per chiudere in 49”53. Il bottino finale è quindi di tre medaglie, dopo i due magnifici ori della discobola Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata) e della triplista Franca Dongmo (Sef Stamura Ancona).

Da sottolineare anche il bel settimo posto delle cadette nella graduatoria femminile, mentre i cadetti sono tredicesimi in quella maschile. Nel bagaglio della trasferta c’è tanta esperienza utile in vista del futuro, oltre ai piazzamenti sul podio e ai record personali per il team guidato dal fiduciario tecnico regionale Ermenegildo Baldini.

RISULTATI SECONDA GIORNATA

2. Viola Spagna (Sport Atl. Fermo) asta 3.10 pb

5. Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo) 300 metri 36”72 finale A, 36”62 pb batt.

6. Matilde Mecozzi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) martello 43.08

7. Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona) 1200 siepi 3’26”39 pb

7. Mariacrystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese), Linxi Eva Wang (Asa Ascoli Piceno), Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno), Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno) 4×100 metri 49”53

10. Leonardo Drachuk (Sef Stamura Ancona) esathlon 3967 pb (100 ostacoli 15”88/+1.3; alto 1.67; giavellotto 42.77; lungo 5.59/-0.8; disco 35.33 pb; 1000 metri 3’07”45 pb)

10. Adjo Gloria Gagba (Atl. Osimo) 300 ostacoli 46”35 finale B, 47”41 batt.

11. Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona) 1200 siepi 4’10”94 pb

11. Adele Minnucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) pentathlon 3465 pb (80 ostacoli 13”07/+0.5); alto 1.38; giavellotto 32.62 pb; lungo 4.56/-1.0; 600 metri 1’53”91)

14. Gabriele Ismailciuc (Atl. Elpidiense Avis Aido), Giovanni Paolo Fringuelli (Sport Dlf Ancona), Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo), Riccardo Di Sera (Sport Atl. Fermo) 4×100 metri 45”26

14. Siria Cicerone (Grottini Team Recanati) 300 ostacoli 48”40 finale B, 47”02 batt.

16. Viola Gabbianelli (Atl. Chiaravalle) 1000 metri 3’06”28

16. Sadhana Badial (Atl. Fabriano) martello 39.01 pb

18. Vittoria Quattrini (Atl. Avis Macerata) martello 38.67

19. Viola Basili (Sport Atl. Fermo) martello 37.03

20. Davide Zagaria (Pesaro Athletic Field) 1000 metri 2’48”10 pb

23. Francesco Tronelli (Sport Atl. Fermo) alto 1.65

28. Diego Cingolani (Pol. Montecassiano) giavellotto 37.32

TUTTI I RISULTATI

1. Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) triplo 12.33 (-1.6)

1. Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata) disco 43.70

2. Viola Spagna (Sport Atl. Fermo) asta 3.10 pb

5. Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo) 300 metri 36”72 finale A, 36”62 pb batt.

6. Emma Donnanno (Atl. Fano Techfem) 2000 metri 6’39”93 pb

6. Matilde Mecozzi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) martello 43.08

7. Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona) 1200 siepi 3’26”39 pb

7. Osazuwa Eric Uyi (Sef Stamura Ancona) peso 15.06 pb

7. Edoardo Dezi (Cus Macerata) disco 36.65

7. Mariacrystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese) 80 ostacoli 12”25 (+0.8) finale A, 12”04 (+1.0) =pb batt.

7. Giorgia Capecci (Collection Atl. Sambenedettese) peso 10.91

7. Mariacrystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese), Linxi Eva Wang (Asa Ascoli Piceno), Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno), Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno) 4×100 metri 49”53

8. Helen Cannuccia (Atl. Castelfidardo Criminesi) disco 32.23 pb

9. Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno) 80 metri 10”15 (+0.8) finale B, 10”28 (+0.8) batt.

10. Leonardo Drachuk (Sef Stamura Ancona) esathlon 3967 pb (100 ostacoli 15”88/+1.3; alto 1.67; giavellotto 42.77; lungo 5.59/-0.8; disco 35.33 pb; 1000 metri 3’07”45 pb)

10. Adjo Gloria Gagba (Atl. Osimo) 300 ostacoli 46”35 finale B, 47”41 batt.

11. Giovanni Paolo Fringuelli (Sport Dlf Ancona) 100 ostacoli 14”01 (+1.6) pb finale B, 14”03 (+0.7) pb batt.

11. Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona) 1200 siepi 4’10”94 pb

11. Adele Minnucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) pentathlon 3465 pb (80 ostacoli 13”07/+0.5); alto 1.38; giavellotto 32.62 pb; lungo 4.56/-1.0; 600 metri 1’53”91)

13. Riccardo Mario Pistolesi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) martello 38.95

14. Carlo Marini Marini (Asa Ascoli Piceno) lungo 5.69 (-0.3)

14. Gabriele Ismailciuc (Atl. Elpidiense Avis Aido), Giovanni Paolo Fringuelli (Sport Dlf Ancona), Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo), Riccardo Di Sera (Sport Atl. Fermo) 4×100 metri 45”26

14. Siria Cicerone (Grottini Team Recanati) 300 ostacoli 48”40 finale B, 47”02 batt.

14. Eleonora Forconesi (Sport Atl. Fermo) lungo 4.89 (-0.9)

15. Niccolò Santoni (Atl. Osimo) 5000 marcia 24’55”35

16. Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno) 80 metri 10”51 (+0.8) finale B, 10”44 (+1.0) batt.

16. Viola Gabbianelli (Atl. Chiaravalle) 1000 metri 3’06”28

16. Sadhana Badial (Atl. Fabriano) martello 39.01 pb

18. Vittoria Quattrini (Atl. Avis Macerata) martello 38.67

19. Valentina Pecoraioli (Atl. Fano Techfem) alto 1.40

19. Viola Basili (Sport Atl. Fermo) martello 37.03

20. Davide Zagaria (Pesaro Athletic Field) 1000 metri 2’48”10 pb

20. Lucia Giammarini (Atl. Ama Civitanova) giavellotto 28.69

21. Gianmattia Ambrosi (Sport Dlf Ancona) asta 3.20 =pb

22. Gabriele Ismailciuc (Atl. Elpidiense Avis Aido) 80 metri 9”64 (+1.4)

22. Chiara Sabbatini (Sport Atl. Fermo) 300 metri 43”52

23. Francesco Tronelli (Sport Atl. Fermo) alto 1.65

23. Sofia Bompadre (Atl. Castelfidardo Criminesi) 3000 marcia 16’11”03 pb

24. Paolo Dimmito (Atl. Avis Macerata) 300 ostacoli 44”93

26. Nico Alesi (Mezzofondo Club Ascoli) triplo 11.82 (-0.1)

28. Diego Cingolani (Pol. Montecassiano) giavellotto 37.32

34. Daniele Ghergo (Atl. Osimo) 2000 metri 6’30”09 pb

Riccardo Di Sera (Sport Atl. Fermo) 80 metri extra 9”72 (+0.4)

Linxi Eva Wang (Asa Ascoli Piceno) 80 metri extra 10”47 (+1.1)

RISULTATI COMPLETI: https://www.fidal.it/risultati/2024/COD11576/Index.htm

