Taglio del nastro per la nuova sede Confesercenti di Gabicce Mare

GABICCE MARE – Confesercenti sempre più radicata sul territorio. L’associazione ha inaugurato questa mattina, mercoledì 2 ottobre, la nuova sede di Gabicce Mare, una bella vetrina di servizi e opportunità per operatori e imprese che si affaccia su via Romagna al numero 71, a pochi passi dal centro storico.

“Una sede in grado in grado di rispondere a 360 gradi a tutte le esigenze degli associati –spiega il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo- dove saranno disponibili, infatti, anche gli sportelli Fimcost e Cassa del microcredito, Epasa Itaco per pensioni e previdenza e Caf per l’assistenza fiscale. Siamo presenti a Gabicce da tanti anni ma oggi questa nuova sede è un ulteriore passo avanti nella crescita dell’Associazione e per noi un vero motivo di orgoglio”.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi spazi da parte del parroco don Mario Guidi, l’evento è proseguito con i saluti istituzionali. Il sindaco di Gabicce Mare, Marila Girolomoni ha sottolineato l’importanza del momento: “Un punto di partenza per progetti nuovi da realizzare in sinergia –ha affermato- che devono avere come fine ultimo il bene del cittadino e il potenziamento dei servizi”. Anche il presidente provinciale Confesercenti Pier Stefano Fiorelli ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo progetto “affidato a figure competenti che sapranno dare le risposte giuste agli associati. Un passo –ha aggiunto- anche per porre le basi di una collaborazione concreta con l’Amministrazione Comunale”.

Ad illustrare i servizi che la nuova sede saprà fornire in termini di accesso al credito e finanziamenti è intervenuto il presidente Fimcost Alfredo Mietti che ha approfondito il valore della cooperativa di garanzia e della cassa del microcredito, nata proprio a sostegno di piccole imprese, professionisti, start up e famiglie che hanno difficoltà ad approcciarsi al credito bancario.

Hanno portato, infine, il loro saluto i consiglieri della Regione Marche Micaela Vitri e Giovanni Dall’Asta, la responsabile della sede Angela Cavaccini insieme con la collega Elisa Tebaldi e alcuni associati ‘storici’ di Confesercenti Gabicce. Tra le tante presenze, hanno partecipato all’evento gli assessori del Comune di Gabicce Mare Rossana Biagioni (Cura del cittadino e rapporti con le istituzioni) e Roberta Fabbri (Istruzione), Riccardo Giuliani referente provinciale di Confartigianato, Domenico Montillo della segreteria Fisascat Cgil Marche, Silvano Leva presidente Parco Naturale San Bartolo. Per Confesercenti presenti anche il vicedirettore provinciale Umberto Baldassarri, il direttore di Pesaro Davide Ippaso e la responsabile Epasa Itaco Francesca Ingrassia.

