Cappotto maschile: i segreti per abbinare e valorizzare un’icona di stile che non tramonta mai

Se c’è un capo che è riuscito ad attraversare la storia della moda rimanendo saldo nel ruolo di icona di stile e intercettando l’evoluzione del concetto, questo è senza dubbio il cappotto da uomo. Dagli inizi del XX secolo con il boom di modelli come il Chesterfield, prima rivoluzione fashion rispetto alla classica giacca, fino al loden, per passare al cappotto alla Matrix, in voga, sempre più lungo, negli ultimi anni, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per esaltarlo al massimo, è cruciale conoscere i segreti per abbinamenti azzeccati. Quali sono? Una scelta perfetta per chi ama l’abbigliamento classico è mix tra grigio scuro, cromia in questo periodo molto popolare come dimostrano i cappotti uomo di una casa di moda come Boggi, che da quasi un secolo detta i trend della moda maschile, e grigio chiaro, ideale per accessori come il cappello e la sciarpa.

Questo connubio di colori è raffinato e, nel contempo, super versatile. Va infatti bene per un look casual chic da sfoggiare in ufficio – in questi casi, può essere un’ottima idea puntare, lato modello, verso il caban, un cappotto sportivo e ampio nato in ambiente militare – ma anche per un appuntamento galante.

Se, invece, si opta per un cappotto nero, simbolo di rigore classico come pochi capi, ci si può sbizzarrire in diversi modi. Per le occasioni particolarmente formali, va benissimo un abito maschile classico dai toni scuri.

Per contesti meno formali, si può creare un look in cui il cappotto nero è protagonista insieme con un maglione a collo alto del medesimo colore – per rompere la continuità cromatica, va bene anche un bel grigio antracite – e con degli stivaletti.

Nella scelta dei pantaloni, sarà necessario fare attenzione a trovare la giusta armonia con il cappotto lato fit. Se quest’ultimo è slim, la stessa caratteristica dovrà riguardare i pantaloni.

Arriva ora il momento di parlare del cappotto da uomo blu, capo elegante e altrettanto originale. Lo si può abbinare con accessori beige – in questo caso, fa scuola di stile il Principe Harry d’Inghilterra che, nel 2017, lo ha indossato durante un’uscita pubblica con l’allora fidanzata Meghan Markle aggiungendo proprio una sciarpa del colore sopra menzionato – e, se si amano i contrasti, con l’arancione.

Il raffinatissimo cappotto color cammello, alleato unico degli outfit da montagna dei veri gentleman, dà il meglio di sé con i capi di colore bianco, maglioni a collo alto in special modo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it