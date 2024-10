Giorgio Girelli ricorda i venticinque anni di Josè Carreras a Pesaro

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Era il settembre del 1999, quindi venticinque anni fa, quando il Maestro Josè Carreras tenne presso il Conservatorio Rossini di Pesaro la prima masterclass internazionale di canto lirico.

Quest’anno, per i lavori in corso a Palazzo Olivieri sede dell’Istituto, il corso (dal 30 settembre al 5 ottobre), l’unico tenuto da Carreras come ricorda il presidente Giordano, si è svolto nella Sala Adele Bei della Provincia, sempre con l’affiancamento del suo storico pianista e collaboratore, il maestro Lorenzo Bavaj, docente del conservatorio, che ha offerto anche in quest’occasione il suo insostituibile supporto musicale dopo avere accompagnato al piano per decenni Josè Carreras nei suoi celebri concerti in tutto il mondo, condividendone i successi.

Serbo di Carreras, che da anni con il suo insegnamento onora il nostro Istituto, un ammirato ricordo e ho sempre tanto apprezzato in lui non solo il grande artista ma il signorile tratto umano, la sua squisita disponibilità e, in particolare, il suo efficace generoso sostegno con la sua fondazione al progresso della medicina. Ora il pensiero va anche ai nostri primi contatti, al benvenuto che gli venne porto in catalano in omaggio alla sua amata terra, all’entusiasmo che suscitò anche in imprenditori pesaresi come ad esempio Vittorio Livi che non esitarono a porre a disposizione preziosi omaggi.

Sempre il presidente Giordano puntualizza che quest’anno si è avuta la partecipazione di 22 iscritti provenienti da 10 diverse nazioni: Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Georgia, Italia, Kazakistan, Messico, Paesi Bassi, Ucraina e Stati Uniti.

Rileva il comune di Pesaro: “Il Conservatorio Rossini si conferma così un luogo d’elezione per un momento particolarmente atteso da giovani aspiranti cantanti lirici, che sognano di seguire le orme dei grandi interpreti e il Conservatorio e Pesaro Capitale non possono che essere orgogliosi di accogliere una iniziativa didattica di questo rilievo, che trasmette gli insegnamenti preziosi di un grande interprete della lirica alle giovani generazioni. Un orgoglio condiviso anche dai numerosi sponsor che hanno sostenuto finanziariamente la masterclass”. Dunque il corso tenuto dal famoso cantante conferisce certamente prestigio al Conservatorio Rossini ma anche alla intera Città e rappresenta un aspetto particolarmente significativo di “Pesaro capitale italiana della cultura 2024”.

*Presidente emerito del Conservatorio Statale Rossini

Nelle Foto: Girelli, Bavaj e Carreras; Carreras e Bavaj; l’auditorium Pedrotti in un concerto di Carreras

