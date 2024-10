Il sindaco Biancani visita la sede territoriale dell’Anmil

“Importante investire sulla prevenzione e sul controllo nei luoghi di lavoro”

PESARO – Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha fatto visita alla sede territoriale di ANMIL, l’Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, in occasione della 74^ Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che verrà celebrata domenica 13 ottobre, con la deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato alle Vittime, in piazzale 1° Maggio.

«Ancora molto va fatto sotto il profilo della prevenzione, sensibilizzazione, formazione e controllo al fine di evitare incidenti, vittime o malattie professionali sul proprio posto di lavoro – ha sottolineato Biancani -. Fondamentale, in questo quadro, l’azione di sensibilizzazione e supporto che da anni porta avanti l’ANMIL nella città di Pesaro, dislocando sempre più sedi su tutto il territorio provinciale. Un grande grazie, quindi, a tutti i volontari dell’associazione, ai dipendenti e al presidente ANMIL Pesaro e Urbino, Fausto Luzi, per l’impegno quotidiano, al fine di poter porre la parola “fine” a questa piaga sociale».

«Ringrazio il Sindaco di Pesaro Andrea Biancani per la visita istituzionale che dimostra la grande attenzione e sensibilità dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità nei confronti di ANMIL e di ciò che la storica Associazione rappresenta – ha proseguito Fausto Luzi, il presidente ANMIL Pesaro e Urbino -. Benché i dati sugli infortuni di quest’anno, periodo gennaio-luglio (fonte Opendata INAIL), indichino un rallentamento del fenomeno nella provincia pesarese, è evidente che non si può abbassare la guardia, perché anche un singolo incidente è una sconfitta per tutta la società. L’attenzione riservata dal Sindaco Biancani è un segnale splendido ed è uno stimolo ulteriore a proseguire nel solco della prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro».

Domenica, a Pesaro, saranno illustrati e commentati i dati sugli incidenti sul lavoro e sulle malattie professionali.

Durante la mattinata il sindaco Biancani ha incontrato anche Andrea Rossi, l’autore del libro “I miei primi passi” (in collaborazione con ANMIL) nel quale racconta, in prima persona, l’incidente che nel 2006 gli riportò gravi lesioni a una delle due gambe. L’infermità lo costrinse a portare dei tutori per cinque anni e a sacrificare l’importanza dei gesti quotidiani ma, grazie alla sua forza di volontà, realizza comunque uno dei suoi più grandi desideri: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto.

SEZIONE ANMIL TERRITORIALE

Via Antonio Scialoia, 80

Tel. 0721.416556 (smistamento con i seguenti codici: 1 CAF. 2 Patronato. 3 Associazione ONLUS)

E-mail pesaro@anmil.it / pesaro@caf.anmil.it

Gli uffici sono aperti con orari variabili:

lun. e mer. dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

mar. e ven. dalle ore 8.30 alle ore 13.00; gio. dalle ore 8.30 alle ore 14.30.

SEDI ANMIL COMUNALI

– CAGLI (Comune di) – Via Alessandri, 19 – mer. ore 10.00-12.00

– FANO (Comune di) – Viale Cairoli 43 (piano terra) lun. ore 8.30 – 13.00 e ore 14.00 – 18.00, mar. ore 14.00

– 18.00, mer. e ven. ore 8.30 – 13.00

– FOSSOMBRONE (Comune di) – Piazza Dante (Palazzo Uffici 1° piano) – Mar. ore 9.00-11.00

– PERGOLA (Comune di) – Via Foro Valerio, 13 – 3° sabato del mese ore 10.00-12.00

– URBINO (Comune di) – Via Gramsci, 29 – Sab. ore 9.00-11.00

– MONDOLFO (Comune di) – C/O VILLA VALENTINA il 1° venerdì di ogni mese dalle 17.00 alle 18.30

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it