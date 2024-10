“La salute non è una kermesse, è un diritto universale” / FOTO

ANCONA – “La salute non è una kermesse. È un diritto universale. Per questo motivo ieri eravamo in piazza ad Ancona ed abbiamo riempito le strade del capoluogo con i nostri corpi e le nostre idee”. Inizia così una nota di Sinistra Italiana Marche.

“Il presidente Acquaroli rivendica il buono stato di salute in cui verserebbe la sanità marchigiana. Ma sappiamo bene che così non è: per far funzionare la sanità – come ogni servizio pubblico – non servono slogan, ma soldi ed idee. Vorremmo una regione davvero pronta ad affrontare il tema della salute.

“Una regione in cui le strutture ospedaliere e territoriali abbiano risorse e personale sufficienti a garantire cure e presa in carico adeguate. Una regione – afferma sempre Sinistra Italiana Marche – con tempi di attesa accettabili per visite ed esami, senza dirottare sempre maggiori richieste verso il privato, per chi ne ha la possibilità.

“Una regione con i pronto soccorso non sistematicamente intasati e con personale stressato e sfinito, in cui i pazienti sono invitati a rivolgersi altrove, per l’impossibilità di provvedere anche ai casi meno gravi.

“Una regione e un paese in cui medici e personale sanitario siano spinti a lavorare per la sanità pubblica da condizioni contrattuali e lavorative all’altezza del ruolo che svolgono; dove la salute delle donne sia realmente tutelata; dove i consultori siano pubblici, laici, gratuiti e diffusi sul territorio; dove sia possibile godere del diritto di scelta e di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, come stabilito da una legge dello Stato e ribadito da un referendum popolare.

“Come ben sanno le cittadini e i cittadini marchigiani, la realtà della sanità regionale è ben diversa.

“Non può certo garantire il diritto alla salute, infatti, chi continua a trasformarla in una merce, in un affare per pochi. Per questo motivo lavoreremo per costruire l’alternativa ed una proposta politica che archivi la stagione delle destre al governo regionale”, conclude Sinistra Italiana Marche.

(Le foto sono di Pierpaolo Mascia)

