Vajont, arriva a Fano l’onirico film di Alessandro Negrini

“La luna sott’acqua” martedì al Politeama. Sarà presente in sala il regista

FANO – Il Vajont, raccontato in modo onirico e poetico nel film “La luna sott’acqua” (The Moon Beneath the Water) del regista Alessandro Negrini, arriva a Fano: il film verrà presentato martedì 22 ottobre al Cinema Politeama di Fano in presenza del regista alle ore 21

Il film di Negrini si è di recente aggiudicato il Premio Speciale della Giuria nel suo esordio in Inghilterra al Crossing the Screen – Eastbourne International Film Festival, definito dalla giuria “ una ballata ammaliante”, e ha vinto all’Ischia Film Festival nella Sezione Confini.

È stato inoltre parte della selezione di Docs Ireland, l’unico festival in Irlanda interamente dedicato ai film documentari ed ha concorso in Portogallo ai Don Qijote Award al Megaco International Documentary Festival

Il film scritto da Negrini insieme allo sceneggiatore Fabrizio Bozzetti, si avvale della voce narrante di Maria Pia Di Meo, voce ufficiale italiana di Meryl Streep e della fotografia di Oddgeir Saether, DOP in Ingland Empire di David Lynch. Le musiche originali sono di Andrea Gattico. Uscito in concomitanza con il 60/o anniversario della tragedia del Vajont, La luna sott’acqua è una coproduzione Italia-Slovenia, prodotto da Incipit Film in co-produzione con Casablanca Film e Incandenza Film, e finanziato dalla Friuli Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Norwegian Film Institute e il fondo europeo Media.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it