A Moie un corso di teatro a cura dell’Associazione culturale Magma

MOIE – Alla biblioteca La Fornace riparte, per il decimo anno consecutivo, il corso di Teatro organizzato da MAGMA Associazione Culturale.

Martedì 1 ottobre alle ore 21.00 vi sarà la prima lezione gratuita e aperta a tutti colori che sono curiosi, attratti o desiderosi di tuffarsi nel mondo del teatro.

Il corso è diretto dall’attrice professionista Silvia Bertini che si è esibita recentemente sui palchi dei teatri marchigiani in “Sorgete donne!” di S. Lisi (produzione Collegamenti). Lo scorso anno, grazie alla sua avvincente direzione artistica, il corso di teatro ha visto nascere un gruppo appassionato ed entusiasta che ha debuttato con lo spettacolo “Il Povero Piero” di A. Campanile, andato in scena a giugno presso la Sala Polivalente di Pianello Vallesina e replicherà sabato 19 ottobre presso la Biblioteca La Fornace di Moie.

Gli allievi si sono messi alla prova con una delle commedie più divertenti e geniali del Novecento Italiano nella quale anche un lutto, quando a raccontarlo è la penna graffiante e ironica di Campanile, può diventare un’opera esilarante. Che cosa aspettarsi per il prossimo anno accademico?

Per tutti i curiosi, l’appuntamento è fissato a martedì 1 ottobre alle ore 21.00 presso la biblioteca La Fornace, per la prima giornata gratuita di presentazione del corso.

Passione e professionalità saranno alla base anche di questo nuovo percorso accademico che si svolgerà tutti i martedì alle ore 21.00 e sarà incentrato sulla dizione, impostazione della voce, movimento scenico, improvvisazione, recitazione in versi e in prosa, scrittura scenica, costruzione del personaggio e terminerà con la messa in scena di un saggio finale. Per tutto il mese di Ottobre sarà possibile partecipare gratuitamente ad una lezione: è questo il modo migliore per scoprire il meraviglioso mondo del Teatro.

Silvia Bertini, attrice e regista. Diplomata al C.U.T -Centro Universitario Teatrale di Perugia con la qualifica di “attore-performer specializzato in tecniche di improvvisazione e scrittura scenica”. Si specializza con registi famosi a livello nazionale e internazionale come Marco Baliani, Lucia Calamaro, Roberto Latini, César Brie, Laura Pasetti, Luciano Colavero, Paolo Rossi, Chiara Guidi, Ilya Kozin. Da anni lavora come attrice in spettacoli di prosa e teatro – danza e come formatrice in corsi di teatro per adulti e ragazzi e corsi di comunicazione.

Per info: 3343676911info.magmassociazione@gmail.comFacebook: MAGMA Associazione Culturale

