Un eccellente Mattia Occhinero conquista il titolo Wbc del Mediterraneo

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Sicuramente uno dei matches più spettacolari visti in quest’ultimo anno: Mattia Occhinero e Juliano Gallo, al PalaCasali di Ancona, si sono affrontati per tutte le dieci riprese in uno scambio continuo senza soluzione di sorta.

Dieci riprese che hanno dato ragione al pugile di Ancona che ha conquistato il titolo vacante WBC del Mediterraneo. Un riscatto che Occhinero anelava per cancellare la prova opaca fornita ai propri tifosi lo scorso anno contro Simone Rao.

Un verdetto unanime che non lascia alcun dubbio: 98 a 90 per il giudice Francesco Ramacciotti, 96 a 92 per Guido Cavalleri, 97 a 91 per Massimo Barrovecchio.

Da un minimo di quattro ad un massimo di otto punti: una vittoria quindi perentoria che ha premiato Occhinero che è apparso in splendida forma e non che Gallo non ci abbia provato, anzi è stato lui ad andare avanti costantemente cercando di fiaccare la resistenza dell’avversario con un pressing asfissiante.

L’andamento del combattimento? E’ presto detto: Gallo ha sempre attaccato a testa bassa mentre Occhinero lo ha sempre sistematicamente contrato con il jab sinistro seguito da montanti e ganci alla figura ed al volto e questo per tutte le riprese. All’ottavo round Gallo è andato giù su una combinazione di ganci seguiti da un diretto destro in chiusura. Anche nella decima ha rischiato di perdere anzitempo ma a suo onore va detto che, pure surclassato, ci ha provato fino alla fine- Alla nona ripresa Occhinero è stato richiamato ufficialmente per avere perduto per la terza volta il paradenti ma ormai il suo vantaggio non poteva essere recuperato. Alla fine, negli spogliatoi, Gallo con il volto segnato ed una ferita all’arcata destra ha ammesso la superiorità di Occhinero anche se riteneva il punteggio troppo severo. Occhinero ha ringraziato gli organizzatori ed i propri sostenitori ed ha tenuto a precisare che ci teneva a fornire una prova maiuscola nella sua città. Una decisione giusta quella di scendere dai piuma ai supergallo che ha pagato alla grande. Si è rivisto un pugile concentrato , veloce nella esecuzione dei colpi e potente quanto basta.

Nel prologo dilettantistico, di ottima fattura, da rilevare la vittoria di Gioacchini della Dorica ai danni di Abazi della Academy grazie ad una bella terza ripresa in cui è riuscito ad anticipare sistematicamente l’avversario. Ottima anche la prova di Karimi della Dorica che ha regolato dopo quattro riprese combattutissime Cosentino della Academy. Il pugile anconetano ha mostrato il suo pugilato fatto di assalti continui e come al solito ha fornito una prestazione di livello applauditissima dal pubblico presente.

Arbitri Giudici matches dilettantistici: Sauro Di Clementi, Lupi Alberto, Musangu Ngeleka, Elisa Pecorari. Per il match professionistico: Massimo Barrovecchio, Guido Cavalleri, Francesco Ramacciotti; Commissario di riunione: Oreste Mariani; Medico di Servizio: Roberto Bruscoli.

Ottima l’organizzazione della Upa e del team Magnesi che è stata premiata dalla presenza di circa 1.500 spettatori . Nel parterre tante illustri presenze fra cui il Vicesindaco di Ancona e Assessore allo Sport Giovanni Zinni e l’immancabile Presidente regionale della Federazione Luciano Romanella.

I risultati

Professionisti pesi supergallo titolo wbc del Mediterraneo: Mattia Occhinero ( Magnesi , 11-2-1, kg 54,6, b. Juliano Gallo (12-5-0, kg 55,3) p. 10 riprese.

Junior kg 52: Casadei Christian (Boxe Centrale) b. Gaggiotti Piergiorgio (Upa); elite 2^ kg 92: Rainone Lorenzo (B.C.Bartolini) b. Cheikh Sow ( Academy); Marietti Agostino ( Phoenix) b. Piermartia Vittorio B.C. Castelfidardo); kg 75: Galli Nicolò (Pug. Senigallia) b. Ciccalè Leonardo (Academy); elite 1^ kg 63,5: Gioacchini Leonardo (Pug. Dorica) b. Abazi Ernis (Academy); kg 60: Karimi Alì (Pug. Dorica) b. Cosentino Michele ( Academy) Youth kg 57: Piergallini Attila ( Ascoli Boxe) b. Gabbanelli Leonardo (Upa); kg 60: Illiano Francesco (Upa) b. Ricci Damiano (Pug Jesina); kg 63,5 : Mirashi Giorgio (Pug. Senigallia) b. Gaggiotti Cristian ( Upa); kg 67: Barchetta Tommaso (Nike) b. De Pasquale Lorenzo ( Prima Soc.); kg 71: Intermite Gianluca (Upa) b. Nocera Diego (Upa); kg 80: Zagaglia Ludovico ( B.C.SBT) b. Corallini Niccolò (Cluana Boxe)

