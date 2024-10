La filiale di Camerano della Bcc di Filottrano si rinnova

E’ stata inaugurata dopo 8 mesi di cantiere restando sempre operativa

CAMERANO – Per una banca di relazioni è imprescindibile la presenza fisica sul territorio. In controtendenza rispetto agli altri istituti la BCC di Filottrano ha deciso quindi di rafforzare il rapporto con la clientela con un importante programma di investimenti per rendere le sue filiali ancora più efficienti e per agevolare i clienti nelle loro operazioni.

In questo processo di rinnovamento, fortemente voluto dal Cda guidato dal presidente Paolo Santoni, rientra anche la filiale di Camerano che ha subito un importante intervento di restyling. Gli spazi del piano terra, l’illuminazione e l’impianto di climatizzazione sono stati rinnovati secondo i più recenti canoni di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Gli uffici di consulenza sono stati resi più confortevoli e insonorizzati per garantire maggiore privacy, inoltre sia all’interno che all’esterno della filiale è stato installato uno sportello Cassa Self Bancomat di ultima generazione. Il nuovo concept di filiale, sviluppato in sinergia con l’azienda Dreika di Bolzano, ha previsto una nuova impostazione dello spazio sempre più concesso alla fruizione della clientela, per una consulenza più completa e dinamica. In questo modo il cliente e i suoi bisogni sono sempre al centro dell’attenzione del personale.

“La filiale di Camerano si trova in via Mons. Nicomede Donzelli, il parroco che nel 1896 diede vita alla cassa rurale, il primo istituto di credito cooperativo della regione Marche – ha ricordato nel suo intervento il presidente Paolo Santoni. Il nostro modello di fare banca si basa sull’ascolto del territorio per poter cogliere al meglio le sue reali esigenze ed essere protagonisti attivi del benessere della comunità in cui operiamo. Non dobbiamo però dimenticare neppure la nostra storia per non essere da meno di chi ci ha preceduto e valorizzare ulteriormente quanto è stato fatto. Abbiamo quindi ritenuto doveroso investire nella città di Camerano che per la sua storia e l’importante distretto produttivo rappresenta una grande realtà a livello regionale”. Ampia soddisfazione è stata espressa dal sindaco Oriano Mercante: “Come primo cittadino non posso che essere contento di questo intervento che va a valorizzare ulteriormente un punto di riferimento per tanti concittadini”. “Camerano – ha aggiunto il direttore generale Samuele Ubertini – è una piazza su cui la Banca sta puntando e dove registriamo numeri importanti: la filiale è la terza dipendenza per grandezza, può contare su oltre 400 soci, 50 mln di impieghi, 150 milioni di raccolta (di cui 100 diretta) e oltre 200 milioni di montante (a cui vanno aggiunti anche i numeri della vicina filiale dell’Aspio). Ora, la sfida futura per la nostra banca è continuare a crescere, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio, certi di fare la differenza grazie alla professionalità dei nostri collaboratori”.

I lavori di ristrutturazione sono stati completati in appena 8 mesi senza pregiudicare l’operatività della filiale che è rimasta sempre aperta. Inoltre sono state coinvolte tutte aziende del territorio. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerosi cameranesi che il direttore della filiale Simone Gabrielloni sarà felice di accogliere nei prossimi giorni.

