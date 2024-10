I lavoratori pronti a difendere i loro diritti, sabato mattina un presidio ad Ancona

ANCONA – Il DDL 1660 in discussione al Senato è un attacco durissimo alle lotte dei lavoratori Se dovesse essere approvato, sarebbe chiaro che per ogni lavoratore in lotta sarà sempre più difficile difendere i propri diritti. Non poter effettuare picchetti, occupazioni delle fabbriche, non creare intralci o blocchi limita in maniera effettiva l’azione sindacale e sociale. Proibire il racconto di queste lotte le rende sempre più invisibili.

Ci propongono un futuro da incubo e predispongono pesanti misure repressive per prevenire la risposta popolare con il ddl 1660. Nel mirino ci sono tutte le forme di lotta e di organizzazione della protesta, dal movimento ecologista alle lotte studentesche, dal movimento dei lavoratori alla lotta per la casa, fino a quella per i diritti delle donne e dei migranti, il tema del diritto ad abitare: la casa è diventato un bene difficile da raggiungere per chi entra nel mondo del lavoro, gli affitti delle case sono alle stelle e gli appartamenti vuoti si trasformano in B&B, mentre cresce l’uso degli sfratti

La proposta di promuovere una stagione di riscatto che metta innanzitutto al centro la contestazione contro la guerra, e l’economia di guerra che stiamo subendo, contro la manovra finanziaria che aumenta le disuguaglianze e non dà nessuna risposta al bisogno di futuro delle nuove generazioni.

Sabato mattina, con inizio alle ore 10, è previsto un presidio in Piazza Cavour, ad Ancona.

All’iniziativa hanno aderito: Gruppo pensionati USB Ancona Rete MarcheLibere/i di lottare; USB Lavoro Privato Ancona Salpa diritto all’Abitare; A.S.I.A.-USB Ancona Altra Idea di Città- Ancona; Abaco Marche-sede di Ancona Comitato No Guerra No Nato-Ancona; Comitato Diritti Educatori Professionali Marche MprC -Ancona; Pap Ancona Smash Repression Marche; Partito della Rifondazione Comunista; Partito comunista italiano; Gruppo anarchico Kronstast; Punto rosso Terracini Jesi.

