Due cadette d’oro per le Marche ai tricolori under 16!

La discobola maceratese Stagnaro e la triplista anconetana Dongmo festeggiano il titolo italiano di categoria a Caorle

CAORLE – È una giornata d’oro per i giovani delle Marche in apertura dei Campionati italiani cadetti a Caorle (Venezia), anzi doppiamente d’oro perché arrivano due splendidi successi, entrambi al femminile. Nel day 1 della rassegna nazionale under 16 indossa la maglia tricolore Beatrice Stagnaro sulla pedana del disco in una gara dominata dall’inizio alla fine.

La lanciatrice dell’Atletica Avis Macerata, dopo il bronzo della scorsa edizione, conferma i grandi progressi di quest’anno e trionfa con 43.70 al terzo turno avvicinando il 44.59 di metà settembre a Pesaro con cui ha sfiorato la migliore prestazione italiana di categoria. Non è mai in discussione la conquista del titolo perché viene già ipotecato al primo tentativo con 41.85 e in tutto sono tre i lanci sopra i quaranta metri se si aggiunge il 40.03 alla quarta prova.

Da questa stagione la maceratese, quindici anni da compiere a dicembre, riceve anche i consigli dell’ex azzurro Nazzareno Di Marco, che la segue ad Ascoli Piceno un paio di volte a settimana, dopo essere cresciuta sotto la guida tecnica di Massimo Mozzoni oltre che del papà Michele e dello zio Emanuele. Vantaggio enorme nei confronti delle avversarie: più di sei metri sulla laziale Arianna Filipponi, seconda con 37.38, mentre il terzo posto va alla piemontese Matilde Cecati con 35.07.

Magnifica vittoria nel triplo di Franca Shanon Dongmo che è la nuova campionessa italiana di categoria. Si migliora due volte la portacolori della Sef Stamura Ancona piazzando tre salti oltre il precedente record personale fino al decisivo 12.33 controvento (-1.6) siglato al quinto ingresso in pedana. Nell’occasione più importante, riesce a esprimersi al massimo l’atleta allenata al campo Italico Conti da Stefano Luconi: va in testa con il 12.15 (-0.7) di avvio, incrementando il suo 12.00 di accredito, poi ancora 12.01 (-0.6) al terzo prima dell’ulteriore balzo in avanti. Tutta da incorniciare la gara della quindicenne nata e cresciuta ad Ancona, con radici camerunensi, unica a superare i dodici metri: sul podio è affiancata dalla lombarda Viola Arioli che salta 11.99 e dall’emiliana Asia Tassinari, terza a 11.74.

Brilla nei 2000 metri la mezzofondista Emma Donnanno (Atl. Fano Techfem), sesta in 6’39”93 con il primato personale abbassato di tre secondi abbondanti. Notevole anche il miglioramento di Osazuwa Eric Uyi (Sef Stamura Ancona) che nel peso riscrive di quasi un metro il proprio limite con 15.06 per il settimo posto, stesso piazzamento ottenuto sempre nei lanci da Edoardo Dezi (Cus Macerata, 36.65) nel disco e da Giorgia Capecci (Collection Atl. Sambenedettese, 10.91) nel peso. Sul rettilineo dello sprint Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno) si aggiudica la finale B degli 80 metri, in nona posizione complessiva, con 10”15 (+0.8). Si qualificano per la finale A nei 300 metri Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo, 36”62) e sugli 80 ostacoli Mariacrystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese) che pareggia il personale di 12”04 (+1.0), nell’esathlon dopo la prima giornata decimo Leonardo Drachuk (Sef Stamura Ancona) e undicesima Adele Minnucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti). Domenica la seconda e ultima giornata in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv.

RISULTATI PRIMA GIORNATA

1. Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) triplo 12.33 (-1.6)

1. Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata) disco 43.70

6. Emma Donnanno (Atl. Fano Techfem) 2000 metri 6’39”93 pb

7. Osazuwa Eric Uyi (Sef Stamura Ancona) peso 15.06 pb

7. Edoardo Dezi (Cus Macerata) disco 36.65

7. Giorgia Capecci (Collection Atl. Sambenedettese) peso 10.91

9. Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno) 80 metri 10”15 (+0.8) fin. B, 10”28 (+0.8) batt.

13. Riccardo Mario Pistolesi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) martello 38.95

14. Carlo Marini Marini (Asa Ascoli Piceno) lungo 5.69 (-0.3)

14. Eleonora Forconesi (Sport Atl. Fermo) lungo 4.89 (-0.9)

15. Niccolò Santoni (Atl. Osimo) 5000 marcia 24’55”35

16. Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno) 80 metri 10”51 (+0.8) fin. B, 10”44 (+1.0) batt.

19. Valentina Pecoraioli (Atl. Fano Techfem) alto 1.40

20. Lucia Giammarini (Atl. Ama Civitanova) giavellotto 28.69

21. Gianmattia Ambrosi (Sport Dlf Ancona) asta 3.20 =pb

22. Gabriele Ismailciuc (Atl. Elpidiense Avis Aido) 80 metri 9”64 (+1.4)

22. Chiara Sabbatini (Sport Atl. Fermo) 300 metri 43”52

23. Sofia Bompadre (Atl. Castelfidardo Criminesi) 3000 marcia 16’11”03 pb

24. Paolo Dimmito (Atl. Avis Macerata) 300 ostacoli 44”93

26. Nico Alesi (Mezzofondo Club Ascoli) triplo 11.82 (-0.1)

34. Daniele Ghergo (Atl. Osimo) 2000 metri 6’30”09 pb

Riccardo Di Sera (Sport Atl. Fermo) 80 metri extra 9”72 (+0.4)

Linxi Eva Wang (Asa Ascoli Piceno) 80 metri extra 10”47 (+1.1)

in finale A

Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo) 300 metri 36”62 pb

Mariacrystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese) 80 ostacoli 12”04 (+1.0) =pb

in finale B

Giovanni Paolo Fringuelli (Sport Dlf Ancona) 100 ostacoli 14”03 (+0.7) pb

Siria Cicerone (Grottini Team Recanati) 300 ostacoli 47”02

Adjo Gloria Gagba (Atl. Osimo) 300 ostacoli 47”41

esathlon Leonardo Drachuk (Sef Stamura Ancona) 100 ostacoli 15”88 (+1.3); alto 1.67; giavellotto 42.77

pentathlon Adele Minnucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 80 ostacoli 13”07 (+0.5); alto 1.38; giavellotto 32.62 pb

RISULTATI COMPLETI: https://www.fidal.it/risultati/2024/COD11576/Index.htm

