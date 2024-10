In tanti a San Michele al Fiume per ricordare i fondatori della locale bocciofila

MONDAVIO – Settimana di bocce di ottimo livello a “La Bocciofila ASD” di San Michele al Fiume presieduta da Lara Frulla. Era infatti in programma il Trofeo CLT Torneria Meccanica dedicato al ricordo dei soci fondatori della società bocciofila della frazione del Comune di Mondavio. Si trattava di una competizione divisa nella gara individuale per giocatori di categoria A e in quella per formazioni di coppia di categorie BCD.

Agli ordini del direttore di gara Edo Valentini Mattioli si sono sfidati 28 individualisti di categoria A e 77 coppie di categorie BCD che nelle serate da lunedì a venerdì hanno dato vita ai gironi eliminatori. Sabato 5 ottobre si sono poi disputati i turni finali.

Nell’individuale A successo per Federico Patregnani (Fontespina) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-8 su Gianluca Monaldi (Oikos Fossombrone). Terzo posto per Silvano Girolimini (Castelfidardo), battuto in semifinale per 12-9 da Patregnani. Quarto Patrizio Patregnani (Fontespina), sconfitto in semifinale 12-2 da Monaldi. Per la famiglia Patregnani, papà Patrizio e figlio Federico, fanesi anche se tesserati con la Bocciofila Fontespina di Civitanova Marche, una grande gara con doppio podio.

Nella gara per coppie di categorie BCD la vittoria è andata a Simone Rosati-Franco Dini (Tavernelle) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-2 Andreano Giovannoni-Simone Rosati (Metaurense). Una curiosa coincidenza quella di avere due omonimi in finale in coppie avversarie. Terzo posto per Patrich Vichi-Andrea Borgogelli (Concordia Pesaro), battuti in semifinale 12-6 da Rosati-Dini. Quarti Bruno Maini-Massimo Mosconi (Arcevia), sconfitti in una lunga e combattuta semifinale per 12-11 da Giovannoni-Rosati.

TROFEO F.lli SCIARRONI E TIZIANO GOBBI A CORVA (Coppie cat.BCD)

PORTO SANT’ELPIDIO – La Bocciofila Corva, presieduta da Valeriano Santarelli, ha organizzato in settimana il Trofeo Fratelli Sciarroni e Tiziano Gobbi, gara per formazioni di coppia di categorie BCD che, agli ordini del direttore di gara Giulio Leoni, ha raccolto l’iscrizione di 67 coppie.

Dopo i gironi di qualificazione disputatisi nelle serate da lunedì a venerdì, nel pomeriggio di sabato 5 ottobre sono andati in campo i turni finali.

Il successo è andato ad Alvaro Montecassiano-Giuseppe Chiarastella (Civitanovese), una coppia che in questa stagione ha preso l’abitudine di occupare il gradino più alto del podio in diverse gare riservate alle categorie BCD. Battuti in finale con il punteggio di 12-2 Andrea Seri-Alfonso Pepe (Monte Urano). Terzo posto per Franco Leandrini-Maurizio Marchiani (Porto Potenza), battuti in semifinale 12-1 da Montecassiano-Chiarastella. Quarti Aldo Minnetti-Giulio Tama (Elpidiense), sconfitti in semifinale 12-9 da Seri-Pepe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it