Un po’ di stanchezza dopo un primo tempo stellare: la capolista Cassano Magnago batte la Pallamano Chiaravalle

CHIARAVALLE – Che bella partita. Che bellissimo pubblico (grazie!). Che primo tempo stellare. La Publiesse Pallamano Chiaravalle cede di fronte alla capolista Cassano Magnago 20-25 ma regala infiniti segnali positivi in vista dell’immediato futuro.

Possiamo dire di aver assistito alla prima frazione migliore di tutta la stagione? Sì, possiamo dirlo. E anche forte. I ragazzi di coach Andrea Guidotti giocano a ritmi impressionanti fino all’intervallo, trascinati dai gol di Hammouda, Brutti e dalle parate, da campione vero, di Sampaolo. Il Cassano Magnago, con chiare ambizioni tricolori, non è ovviamente arrivato a Chiaravalle per restare a guardare e regge l’urto. Si va avanti punto su punto fino alla pausa lunga. Nessun break particolare. Si rientra negli spogliatoi sul 13-13.

La ripresa è amara. La Publiesse spende tanto durante il primo tempo, le assenze di Santinelli e Ceresoli si fanno sentire. Come se non bastasse, i biancoblu perdono (presto) Morettin: espulsione piuttosto severa, eccessiva. La capolista Cassano Magnago, da grande squadra cui è, ne approfitta, cambia marcia e allunga in modo definitivo, fino al 20-25 finale.

Applausi per i nostri ragazzi, a prescindere da tutto. La squadra sta crescendo di partita in partita, le prestazioni continuano a migliorare e siamo fiduciosi. Estremamente fiduciosi. L’entusiasmo non manca, vietato dire il contrario. Testa al prossimo impegno, che non ha bisogno di particolari presentazioni: sabato faremo visita al Secchia Rubiera.

OGGI LA FESTA – Appuntamento al PalaSport di Chiaravalle per la tradizionale Festa di Presentazione della Publiesse Pallamano Chiaravalle. Ci vediamo alle ore 18!

PUBLIESSE CHIARAVALLE-CASSANO MAGNAGO 20-25 (13-13 p.t.)

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sanchez, Morettin 1, Vichi, Del Curto 1, Brutti 5, Hammouda 8, Di Domenico 3, Verdino 2, Capatina, Solustri, Sampaolo, F. Cuello, J. Babbini, Ballabio, Santinelli, Grimaldi. All. Guidotti.

CASSANO MAGNAGO: Dapiran 6, Fantinato 2, Moretti 7, Monciardini, Lazzari 2, Adamo, La Bruna, Branca, Bassanese, Salvati, Kabeer, Dorio 1, Mazza 3, Savini 4, Riva. All. Bellotti.

ARBITRI: Kurti-Lazzari.

NOTE: espulso Morettin al 40′.

