I Carabinieri di Fabriano sequestrano oltre un chilo e mezzo di droga, denunciato un uomo

FABRIANO — L’incessante attività di controllo del territorio e la costante vigilanza preventiva assicurata dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano continuano a produrre risultati concreti e tangibili a tutela della legalità e della sicurezza della collettività. Nel pomeriggio, nell’ambito di mirati servizi perlustrativi volti alla prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno inferto un incisivo colpo al traffico locale di sostanze illecite, procedendo al sequestro di oltre un chilo e mezzo di droga, attrezzature di precisione e denaro contante, con la contestuale denuncia di un 30enne per detenzione ai fini di spaccio e falsità materiale.

L’operazione testimonia il valore e l’efficacia della capillare presenza sul campo degli equipaggi dell’Arma. Intorno alle ore 17:00, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata nel pattugliamento ordinario lungo le arterie del centro fabrianese, ha proceduto al controllo di un uomo che si aggirava a piedi con fare sospetto. All’atto della richiesta dei documenti di identificazione, la meticolosità e l’intuito dei militari operanti hanno consentito di cogliere un’immediata anomalia tecnica: la carta d’identità elettronica esibita dall’uomo risultava manomessa e priva del previsto microchip. Di fronte all’evidente irregolarità del documento e al crescente nervosismo mostrato dal soggetto — identificato in un 30enne, residente fuori provincia ma domiciliato a Fabriano e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici — i Carabinieri hanno tempestivamente approfondito il controllo sul posto.

La perquisizione personale ha dato immediato riscontro ai sospetti dell’equipaggio, portando al rinvenimento di 2,53 grammi di hashish celati sulla persona. Riconoscendo nel primo riscontro la potenziale avvisaglia di una più cospicua disponibilità di stupefacenti, i Carabinieri non si sono limitati al controllo stradale, ma hanno impresso una rapida svolta alle indagini estendendo le operazioni all’abitazione dell’uomo.

La scrupolosa perquisizione condotta all’interno dell’immobile ha confermato pienamente la bontà dell’intuizione investigativa, consentendo di individuare e neutralizzare una consistente base di stoccaggio:1,524 chilogrammi di marijuana, stoccati e pronti per essere immessi sulle piazze di spaccio del comprensorio; 50,00 grammi di hashish, suddivisi in blocchi pronti per l’ulteriore frazionamento; un bilancino elettronico di precisione, strumento indispensabile per la calibratura e il confezionamento delle dosi; 350 euro in contanti, ripartiti in banconote da 50 e 20 euro, considerati probabile provento dell’illecita attività di cessione.

L’intero quantitativo di stupefacente, il denaro, gli strumenti per la pesatura e il documento contraffatto sono stati sottoposti a sequestro penale. La persona fermata è stata denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per falsità materiale, contestata per l’alterazione del documento d’identità.

L’operazione, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Fabriano sottolinea l’importanza strategica della prevenzione e dell’intuito operativo dei militari sul territorio. Partendo da un normale controllo a piedi, la prontezza e la determinazione dell’Aliquota Radiomobile hanno consentito di togliere dal mercato oltre un chilo e mezzo di droga destinata ai giovani e alla comunità locale, confermando la dedizione quotidiana dell’Arma a garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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