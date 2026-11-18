ANCONA – I Vigili del fuoco dei Comandi delle Marche sono stati impegnati in 116 interventi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la maggior parte delle richieste di soccorso riconducibili alle forti raffiche di vento.

Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi pericolanti, rami spezzati e piante cadute o presenti sulla sede stradale, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la viabilità.

Nel dettaglio, gli interventi sono stati così suddivisi:

Provincia di Pesaro e Urbino: 16 interventi.

Provincia di Ancona: 19 interventi.

Provincia di Macerata: 20 interventi.

Provincia di Fermo: 44 interventi.

Provincia di Ascoli Piceno: 17 interventi.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato su tutto il territorio regionale per fronteggiare le criticità causate dal vento e mettere in sicurezza le aree interessate.

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