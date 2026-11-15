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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Una stufa in fiamme in un appartamento lungo la Statale Adriatica

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15 Novembre 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa a Fano, lungo la strada Nazionale Adriatica Sud, per l’incendio di una stufa alimentata a GPL, all’esterno di un appartamento, propagatosi ad una veranda.
La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.
Non si registrano persone coinvolte.

 

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