Gran finale per la 61ª Fiera internazionale del tartufo bianco di Acqualagna

Domenica 15 novembre una giornata tra alta cucina e cultura con lo chef stellato Stefano Ciotti e Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano

ACQUALAGNA – Grande successo per la giornata di sabato 14 novembre alla 61ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, con i cooking show Pane e Tartufo di Il Genti Verde che ha messo al centro il pane, protagonista di una filiera biologica seguita direttamente dalle tre fondatrici: dalla coltivazione dei cereali alla macinazione a pietra, fino alla lavorazione manuale con pasta madre e alla cottura a legna. Il pane ha incontrato il Tartufo Bianco di Acqualagna, dando vita a un dialogo di sapori capace di valorizzare due grandi espressioni del territorio. Il pubblico è stato accompagnato in una degustazione guidata di quattro tipologie di pane, per scoprirne profumi, consistenze e caratteristiche. A seguire, le tre fondatrici hanno proposto due preparazioni: un crostino di farro monococco con ceci profumati al tartufo, uovo e chips di barbabietola e una panzanella autunnale su fonduta di parmigiano e tartufo bianco. Mentre Emmanuele Guido con Tartufo regale ha conquistato il pubblico e gli appassionati con due ricette capaci di far venire l’acquolina in bocca, regalando al Salotto da Gustare momenti di autentico piacere gastronomico.

La manifestazione prosegue domenica 15 novembre con un programma di grande richiamo, che vedrà protagonisti due nomi di spicco della gastronomia italiana: lo chef Stefano Ciotti, alla guida del ristorante Il Nostrano di Pesaro, confermata stella Michelin e Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano e tra le più conosciute divulgatrici della cucina italiana.

La giornata si aprirà alle ore 10.30 a Teatro Conti con l’incontro “Servizio sanitario: criticità e riforme perché resti universale”, in occasione della presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà 2025/2026 “Sussidiarietà e… salute”, promosso dalla Fondazione per la Sussidiarietà e dal Centro Culturale “E. Mounier”. Alle ore 12.30, al Salotto da Gustare, spazio all’alta cucina con il cooking show dello chef Stefano Ciotti. La sua proposta sarà una ricetta che unisce sapori del mare e materie prime d’eccellenza: zuppa di vongole e olio extravergine al limone candito, ceci, maltagliati alle alghe e tartufo bianco. Il dessert sarà curato da Marcantognini, mentre l’abbinamento piatto-vino sarà a cura di IMT. Il tartufo sarà offerto da Marini Tartufi. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Confesercenti. Il costo è di 30 euro, con prenotazione al numero 334 2526561.

Nel pomeriggio, alle ore 16, Piazza Mattei ospiterà il concerto della Fanfara “Ten. S. Mochi” della Sezione Bersaglieri di Acqualagna. Alle ore 18 il Salotto da Gustare accoglierà un’altra protagonista molto attesa: Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano, che si cimenterà in un cooking show dedicato ai sapori del territorio. La ricetta proposta sarà mezze maniche al ragù bianco di vitello al passito, fonduta di Casciotta d’Urbino e tartufo bianco. Il dessert sarà curato da Marcantognini, l’abbinamento piatto-vino da IMT e il tartufo sarà offerto da Giuliano Tartufi. Il costo è di 30 euro. Info e prenotazioni al numero 334 2526561.

Sempre alle ore 18, a Palazzo della Cultura, nella Sala del Consiglio, si terrà la conferenza “Monte Falcone: voci sulla storia e dalla storia medievale di Acqualagna”, in collaborazione con l’Associazione Aqualaneates. Interverranno Fabrizio Cece, documentarista, e il dott. Antonio Conti, esperto di araldica. A moderare sarà la dott.ssa Vanessa Lani, archeologa e direttrice della Rete Museale della Via Flaminia.

Una domenica che conferma la vocazione della Fiera a essere molto più di una vetrina dedicata al prezioso tartufo bianco: un luogo di incontro e valorizzazione delle eccellenze, dove gastronomia, cultura e identità territoriale si intrecciano, richiamando visitatori e appassionati.

La 61^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è promossa dal Comune di Acqualagna, con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), della Regione Marche, dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo e di Alte Marche.

Top Sponsor: La Pasta di Camerino

Main Sponsor: Cariaggi, Giuliano Tartufi, Enel, Urbani Tartufi e Ginevra Calzature.

Sponsor: Benelli, Confesercenti, Gls, Fratelli Ragni, Profilglass e Voltige

Radio ufficiale: Radio Subasio

Media Partner: Plein Air e Itinerari e Luoghi

Patrocini: Rai Marche, Il Resto del Carlino

Technical Partner: Angelo Po, Zwilling, Mepa, Ambrogio Sanelli, FIMCOST e Ferri impianti

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