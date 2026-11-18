FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 3 nella frazione San Michele per un autoarticolato rimasto incastrato durante una manovra.

La squadra di Fabriano, con il supporto dell’autogrù giunta dalla sede centrale di Ancona, ha provveduto alle operazioni di recupero, riuscendo a riportare il mezzo sulla sede stradale.

La strada è rimasta bloccata per circa tre ore, fino al completamento delle operazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

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