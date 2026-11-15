Dal cassonetto agli impianti: gli studenti del Polo 3 di Fano seguono il viaggio dei rifiuti

FANO – Tre tappe per conoscere la selezione dei materiali, il funzionamento della discarica e la corretta raccolta differenziata, nell’ambito del progetto “Chiudere il ciclo, creare valore”.

Fano – Che cosa succede ai materiali dopo che li abbiamo gettati nei contenitori della raccolta differenziata? Quali rifiuti possono essere recuperati e quali finiscono in discarica? A questi temi è stata dedicata la visita didattica di mercoledì 11 novembre che ha accompagnato gli studenti dell’indirizzo professionale GARA (Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale) dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 di Fano alla scoperta di tre strutture del territorio. Il percorso si inserisce nelle attività di educazione ambientale del progetto “Chiudere il ciclo, creare valore”, una delle azioni pilota del bando RADICI. L’obiettivo è collegare le scelte quotidiane alla conoscenza concreta del ciclo dei materiali, della prevenzione dei rifiuti e delle possibilità di recupero.

La prima tappa si è svolta presso Ferri & Oliva, dove gli studenti hanno potuto osservare le lavorazioni di selezione e pressatura della carta e degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata di ASET. I materiali vengono preparati in balle per il successivo avvio alle filiere del riciclo, attraverso i circuiti dei consorzi di riferimento, Corepla per gli imballaggi in plastica e Comieco per quelli in carta e cartone. Un passaggio che aiuta a comprendere perché la qualità della raccolta effettuata a casa e a scuola sia importante anche nelle successive fasi di lavorazione, per la valorizzazione del rifiuto.

La visita è proseguita alla discarica di Monteschiantello, gestita da ASET. Il personale tecnico ha illustrato il funzionamento dell’impianto, soffermandosi sulla captazione del biogas e sul suo utilizzo per produrre energia elettrica, in buona parte immessa in rete. È stato inoltre spiegato il sistema di raccolta e pretrattamento del percolato, prima del successivo invio alla depurazione.

Durante il percorso sono stati affrontati anche i temi della copertura della discarica e dell’utilizzo delle aree già chiuse per l’installazione di pannelli fotovoltaici. La visita alla zona attualmente in esercizio ha permesso di osservare le operazioni di conferimento da parte dei comuni soci e delle aziende private e di conoscere le esigenze di gestione e controllo che accompagnano lo smaltimento dei rifiuti.

L’ultima tappa è stata il Centro di raccolta differenziata di ASET, dove gli studenti hanno visto gli spazi destinati alle 25 diverse tipologie di materiali che possono essere conferiti dai cittadini, tra cui carta e cartone, legno, metalli, oli esausti, batterie, vernici e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE. Un’occasione per conoscere il ruolo del centro di raccolta e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti che richiedono circuiti dedicati.

Il filo conduttore della giornata è stato il rapporto tra comportamenti individuali e gestione collettiva dei rifiuti. Conoscere ciò che avviene dopo il conferimento aiuta a comprendere il valore di una raccolta differenziata accurata e l’importanza di ridurre gli sprechi, riutilizzare e riparare gli oggetti prima che diventino rifiuti.

Un ringraziamento va agli studenti delle quattro classi che hanno partecipato, agli insegnanti per la disponibilità, in particolare alla referente Laura Rinaldi, e al personale di Ferri & Oliva e di ASET per l’accoglienza e le spiegazioni fornite durante le visite.

Il progetto, che continuerà con altre uscite e con lezioni teoriche in aula, è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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