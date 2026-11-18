JESI – I Vigili del fuoco di Jesi sono intervenuti nel corso della mattinata per due distinti interventi.

Il primo intervento ha riguardato un incidente stradale lungo la Statale 76, al km 56+600, poco prima dell’uscita Jesi Centro in direzione Ancona, che ha coinvolto un furgone ed un’autovettura. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e ha prestato assistenza al personale sanitario per i conducenti dei veicoli.

Successivamente, la squadra è intervenuta in via Jugoslavia per un albero caduto sulla sede stradale. I Vigili del fuoco hanno provveduto al taglio ed alla messa in sicurezza della pianta, in attesa del personale comunale per la rimozione. Sul posto la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

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