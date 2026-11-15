Enoteca Bibi, il plauso di Pesaro a Flavio Vitali per 67 anni di attività

PESARO – Il sindaco Andrea Biancani ha consegnato a Flavio Vitali, per tutti “Bibi”, titolare dell’omonima enoteca, il riconoscimento del «Plauso della città», per celebrare i 67 anni di attività di una realtà storica del tessuto commerciale e sociale pesarese.

«Ci sono attività che, nel corso degli anni, diventano molto più di un semplice esercizio commerciale: diventano parte della storia e dell’identità di una città. Bibi è sicuramente una di queste – sottolinea il sindaco Andrea Biancani, durante i festeggiamenti con parenti e amici –. Una realtà che ha saputo accompagnare i cambiamenti di Pesaro, diventando un luogo di incontro e convivialità per generazioni di cittadini e per tanti turisti. Con questo riconoscimento vogliamo esprimere la gratitudine della città a Flavio e alla sua famiglia per una storia fatta di lavoro, passione e profondo legame con la comunità».

L’attività nasce nel 1959 come latteria, grazie all’impegno di Flavio Vitali e della moglie Pasqua. Negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, il ristorantino con musica diventa un punto di riferimento per pesaresi e turisti. Successivamente si trasforma in enoteca, rinnovandosi e valorizzando vini e prodotti di qualità, senza mai perdere il legame con le proprie radici. Una storia che prosegue oggi attraverso la figlia Mary, custode di un’eredità familiare fatta di esperienza, passione e attenzione al territorio.

«Il valore di questa storia sta anche nella capacità di essersi rinnovata nel tempo, mantenendo sempre salde le proprie radici. È bello vedere come questa tradizione continui oggi attraverso Mary, che porta avanti il percorso iniziato dai genitori. Le attività storiche come l’Enoteca Bibi sono un patrimonio prezioso per Pesaro, perché custodiscono relazioni, tradizioni e un senso di appartenenza che si tramanda attraverso le generazioni» conclude Biancani.

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