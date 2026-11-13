Servizio raccolta dei rifiuti, il Comune di Mondolfo passa ad Aset Spa

Cambio di gestore, addio alla ditta Onofaro Antonino. Grazie per averci servito per tutti questi lunghi anni

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Il comune di Mondolfo è intenzionato ad affidare “in house” ad ASET Spa, con sede in Fano, il servizio di raccolta rifiuti dal 1° gennaio 2027.

A tale scopo i cittadini tutti possono inviare osservazioni entro il 18 novembre c.a. Da notare il tempismo dell’Amministrazione del comune di Mondolfo.

Nel mentre a Fano si discute del futuro di Aset Spa e delle sfide delle gare future a livello provinciale (che difficilmente Aset potrà sostenere da sola), l’Amministrazione comunale intende affidare ad Aset il servizio di raccolta rifiuti per 10 anni (dal 2027 al 2036) e per un importo presunto di quasi 26.000.000 d’euro al netto d’ Iva.

Sembra proprio un importante assist ad Aset Spa ed al sindaco Serfilippi.

Forse gli Amministratori del comune di Mondolfo sono stati “folgorati sulla via di Damasco”, per via del dividendo accertato, spettante al comune di Mondolfo d’euro 486.887,35 sull’utile d’esercizio annualità 2025 di Aset Spa?

Sono curioso di vedere se, nella delibera finale di affidamento in House ad Aset Spa del servizio raccolta rifiuti, gli amministratori del comune di Mondolfo, riusciranno ad inserire un paragrafo dedicato alla discarica di Monteschiantello in modo che non venga ampliata ed anzi chiusa dopo il 2028, così come richiede il loro dirimpettaio, il sindaco di San Costanzo. Oppure lo “scaricheranno” completamente, isolandolo ancora di più?

Essendo il sindaco di San Costanzo candidato al consiglio provinciale, nelle elezioni del 29 novembre, riceverà un aiuto elettorale in quella sede?

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