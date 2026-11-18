Dalla tradizionale sveglia musicale per le vie di Moie alla celebrazione della Santa Messa, fino al pranzo sociale: domenica 22 novembre torna l’appuntamento dedicato alla patrona dei musicisti

MOIE – La musica, l’amicizia e il senso di appartenenza si incontrano domenica 22 novembre a Moie per la tradizionale festa di Santa Cecilia, patrona della musica, organizzata dalla Banda Musicale L’Esina. Una ricorrenza particolarmente sentita da tutti i componenti del gruppo, ma anche da quanti, pur non suonando più stabilmente nella formazione, tornano ogni anno per condividere un momento di festa e rinnovare il legame con il sodalizio.

Come vuole una tradizione ormai consolidata, la giornata inizierà nelle prime ore del mattino con la caratteristica sveglia musicale per le vie della cittadina. Tra le 5 e le 7, un gruppo di musicanti attraverserà le strade di Moie proponendo le più conosciute marcette e i brani più popolari del repertorio bandistico. Un’iniziativa che rappresenta uno degli appuntamenti più caratteristici della festa e che ogni anno viene accolta con simpatia dalla popolazione. Non mancheranno le tradizionali soste per concedersi un caffè e qualche dolce, preparati dalle famiglie dei dirigenti ed ex dirigenti, che contribuiscono a mantenere vivo lo spirito di familiarità e condivisione.

Il programma proseguirà alle ore 11 nella chiesa Cristo Redentore, dove la Banda Musicale L’Esina, diretta dal maestro Samuele Faini, accompagnerà la celebrazione della Santa Messa, rendendo omaggio alla propria patrona attraverso il linguaggio universale della musica.

Alle ore 13 spazio poi alla convivialità con il pranzo sociale nei locali parrocchiali situati sotto la chiesa Cristo Redentore. Sarà un’occasione per ritrovarsi, condividere un momento di serenità e rafforzare quei rapporti di amicizia che rappresentano uno dei valori più importanti della vita bandistica.

La festa di Santa Cecilia si conferma così un appuntamento che va oltre la celebrazione religiosa: un’occasione per valorizzare una tradizione radicata nel territorio, rinsaldare il legame tra la banda e la comunità e testimoniare il ruolo culturale e sociale che la musica continua a svolgere nella vita di Moie.

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