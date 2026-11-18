ANCONA – AnconAmbiente S.p.A. informa che, per la giornata di venerdì 20 novembre 2026, la FP CGIL ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL, che interesserà anche le aziende pubbliche e private operanti nel settore dell’igiene ambientale. L’astensione dal lavoro riguarderà l’intera giornata e tutti i turni con inizio il 20 novembre, con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana gestiti da AnconAmbiente nei Comuni di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi e Serra de’ Conti.

Nel rispetto della normativa vigente, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, secondo quanto previsto dalla Legge 146/1990 e successive modificazioni e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001. AnconAmbiente invita i cittadini a tenere conto di eventuali ritardi o temporanee interruzioni dei servizi e informa che le attività riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero, compatibilmente con le esigenze organizzative.

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