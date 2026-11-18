di MASSIMO CORTESE

JESI – Al Cinema “Il Piccolo” di via San Giuseppe si è potuto vedere il film-documentario “C’è chi disse no”, che ha il merito di approfondire il rifiuto dei 650.000 soldati italiani, che per il loro rifiuto a collaborare con tedeschi e fascisti, rimasero per circa due anni prigionieri del Terzo Reich. Le durissime condizioni di vita che gli Internati Militari Italiani (IMI) dovettero sopportare sono state bene illustrate dal film, che può essere visto in qualsiasi momento su Raiplay. 50.000 soldati non tornarono più a casa, ed il racconto della loro triste storia è stato affidato al ricordo dei figli di Imi poi diventati famosi, come gli attori Luciano Salce e Gianrico Tedeschi, gli scrittori Giovannino Guareschi e Mario Rigoni Stern, oltre ai figli famosi di IMI: come non ricordare il padre di Vasco Rossi?

Alla proiezione del film documentario è seguito un importante dibattito, al quale hanno preso parte la storica dell’Istituto Storia Marche Luisella Pasquini, la presidente della Delegazione di Chiaravalle dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti (ANEI) Augusta Principi e il giornalista Marco Brando, autore di “C’è chi disse no” e presidente dell’ANEI di Milano.

Sicuramente interessante è stato l’intervento della storica Luisella Pasquini, che ha avuto il gravoso compito di illustrare sinteticamente come mai la storiografia ufficiale non si sia occupata per tanti anni della vicenda degli IMI.

“Noi sappiamo che gli IMI furono le prime vittime dell’Armistizio dell’8 settembre 1943, in quanto subirono in modo diretto le conseguenze della scelta italiana di uscire dalla guerra. Dopo il disarmo, soldati e ufficiali furono messi di fronte ad una scelta: continuare a combattere nelle file dell’esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati nei campi di detenzione. Che cosa possiamo dire oggi su come sono stati considerati questi militari? La storiografia ha avuto un atteggiamento di latitanza, di distacco rispetto alla loro vicenda. Per cominciare a comprendere come mai la storiografia sia cambiata molto nel tempo, bisogna partire da una semplice considerazione: che cosa trovavano questi uomini al ritorno a casa dopo la fine della guerra?”

Gli IMI incontrarono un’Italia desiderosa di ricominciare, che voleva dimenticare quello che era successo. Si doveva ripartire e questo passaggio doveva essere riportato alle estreme conseguenze. La memoria degli Internati era una memoria difficile perché ci obbligava a fare un passo indietro, e cioè considerare il loro percorso e la loro esperienza. La loro era una memoria complessa, messa in relazione con le altre memorie più ascoltate. Faccio un esempio per assecondare queste mie parole. Alessandro Natta, un uomo politico che ha avuto un grande rilievo nella nostra prima Repubblica, nel 1954 scrive un libro proprio sulla sua esperienza di Internato Militare.

Questo libro non verrà pubblicato, non si ritiene opportuno pubblicarlo, non ci sono le condizioni ed è il suo stesso ambito politico che ritiene che è meglio che questo libro non venisse divulgato. Quindi, lui che per primo parla di altra resistenza, sono parole sue, non verrà ascoltato. Questo libro di Alessandro Natta sarà pubblicato solo nel 1997 da Einaudi con una bellissima prefazione di Enzo Collotti, che riflette proprio su questo aspetto. Questo fatto è estremamente indicativo. Per decenni la narrazione della vicenda di questi uomini, catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre, è rimasta ai margini della narrazione ufficiale, nonostante il lodevole intervento dell’Associazione Nazionale Ex Internati Italiani nei lager nazisti (ANEI) che ha iniziato sin da subito, anche con un suo periodico, con le sue ricerche, fin dal 1949 a fare la sua divulgazione storica, tracciando quindi una linea ben precisa. A mio avviso, i temi sui quali dobbiamo focalizzarci sono tre: il primo è il tema dell’internamento. E’ noto che nella memoria complessiva della Resistenza nel dopoguerra, la Resistenza italiana fu focalizzata solo sulla Resistenza attiva, la lotta armata partigiana, lodevolissima, per cui la Resistenza degli IMI non è stata collocata all’interno della Resistenza.

Le Resistenze sono state varie, la storiografia ha cambiato il suo sguardo analizzando di nuovo documenti, situazioni, testimonianze, moltissime sono state le testimonianze orali, preziose ma anche difficili per lo storico perché vanno valutate, vanno collocate in un contesto storico. Quindi il tema dell’internamento è stato in qualche modo a latere della storiografia ufficiale. Il No dei soldati nei lager fu una forma di Resistenza però disarmata e quotidiana, appunto l’altra Resistenza di cui parlava Alessandro Natta, però per molto tempo questa non è stata considerata una scelta consapevole, come invece in realtà è stata: questa è una considerazione importante.

Il secondo punto è lo status degli IMI, relativamente ai risarcimenti economici, di cui non hanno goduto, ma soprattutto in relazione al risarcimento morale loro sicuramente dovuto, in quanto questi uomini hanno saputo mantenere una linea, un principio e quindi hanno portato avanti il loro distacco da una guerra che consideravano non più condivisibile, soprattutto dalla parte dei tedeschi e della Repubblica di Salò. Il nodo giuridico degli IMI, il fatto di essere stati definiti subito Internati Militari Italiani, è una espressione voluta da Hitler nel settembre 1943, e si è rivelata un artificio per aggirare la Convenzione di Ginevra. Lo storico Mimmo Franzinelli lo definisce addirittura un neologismo, nel senso di invenzione, perché privò questi uomini dello status di prigionieri di guerra, e quindi gli IMI non poterono ricevere l’assistenza della Croce Rossa prevista per i prigionieri di guerra tradizionali. Gli IMI furono inquadrati come lavoratori forzati nelle fabbriche, nelle miniere, nella rimozione delle macerie, subendo tassi di mortalità altissima. Uno storico marchigiano che ha lavorato su questo tema, Costantino Di Sante, ha scritto recentemente un saggio sull’argomento dal titolo “Il materiale umano”.

Quelle degli IMI erano braccia al servizio dell’apparato produttivo tedesco, quindi una manodopera schiavistica della tipologia di uno sfruttamento di tipo economico. Costantino D i Sante ha lavorato soprattutto su testimonianze e documenti, del Servizio di informazioni militari, offrendo un panorama molto ampio sui campi di prigionia, le fabbriche e i campi di lavoro dove il Terzo Reich tenne questa manodopera italiana. Questo nodo giuridico è importante, in quanto porta delle conseguenze anche in tempo di pace.

Infine abbiamo la svolta storiografica. Vi è stata inizialmente una assenza di attenzione nei confronti degli IMI. Tutto cambia con l’acquisizione di tantissimo materiale che è stato digitalizzato. Si tratta di materiale costituito da archivi, diari, lettere: quindi tutto questo materiale, riesaminato, tra gli anni ottanta e novanta, ha dato vita a una nuova visione sul tema degli IMI. La vera riflessione su questi argomenti parte negli anni ottanta, più o meno. Siamo passati da un lungo oblio ad un interesse critico e memoriale rinnovato. Una nuova generazione di storici inserisce la vicenda degli Internati Militari nel panorama delle Resistenze al nazifascismo, e qui parte una fase storiografica molto interessante e una ripresa degli studi. Nell’ultima fase, dagli anni duemila ad oggi, è iniziato anche il riconoscimento istituzionale da parte dello Stato. La storiografia talvolta deve confrontarsi con il contesto sociale, culturale, civile che cambia nel tempo.

Quello che l’Istituto Storia Marche ha potuto fare per quanto riguarda le vicende degli Internati Militari è stato quello di studiare, scrivere e pubblicare. Ho portato questa sera un saggio che rientra nella nostra collana storica curato dal professor Luca Gorgolini, che abbiamo pubblicato nel 2011, intitolato “Le memorie ritrovate”. Si tratta di un bel lavoro, che focalizza il territorio di Pesaro. L’Istituto continua a raccogliere nuove testimonianze, ha pubblicato diari di IMI, è stato presentato anche recentemente il diario di Ettore Piccinini, con l’introduzione del professor Luciano Zani. Piccinini era stato un ufficiale di Ancona, la cui testimonianza è stata portata all’attenzione del pubblico dai figli, qui la memoria è passata dai padri ai figli, anche se è venuto fuori il diario dopo che il padre è morto. Vorrei fare una riflessione finale, il filo della memoria è importante, ma lo è anche un percorso, una guida storiografica che ci faccia approfondire con consapevolezza quanto è avvenuto. Io mi fermo qui.”

A questo punto, prende la parola il giornalista Marco Brando, che nel suo intervento non manca di offrire il suo punto di visata, che è quello di essere figlio di un IMI. Anche lui parte dalla scelta istituzionale dello Stato che ha cominciato a considerare gli IMI e da quanto i prigionieri italiani trovarono al ritorno dalla guerra.

“ Lo Stato italiano solo nel 2000 ha cominciato a parlare degli Internati Militari Italiani, nel 2006 ha concesso la medaglia d’onore e nel 2025 la scelta di una Giornata loro dedicata, solo che nel frattempo sono quasi tutti morti. La loro scelta è stata una forma di Resistenza contro il nazismo e contro il fascismo, quindi è stata decisamente antifascista. Il problema è che quando tornarono dalla guerra vengono cancellati dalla memoria politica, dalla memoria pubblica, dai manuali scolastici, dalla didattica della storia, dal dibattito politico di destra e di sinistra. Nessuno aveva interesse a parlare di loro. Per la verità, non si è nemmeno parlato tanto della Resistenza dell’Esercito Italiano di Liberazione, quello che risalì la penisola a fianco degli Alleati, della Resistenza delle donne, alcune delle quali furono partigiane, recentemente è uscito un libro sulla Resistenza dei Rom e dei Sinti Italiani: ad un certo punto l’ordine di scuderia fu quello di identificare la Resistenza solo con quella Resistenza Armata dei partigiani. Quando tornarono dalla guerra gli IMI, come ebbe a dire Rigoni Stern, tutti avevano già festeggiato e non c’era più nulla da festeggiare.

Noi siamo arrivati magri, stanchi, sospettati di aver lavorato con i tedeschi, e a un certo punto non abbiamo voluto parlare di quanto ci era accaduto. Uno dei pochi che ha deciso di parlare fin da quando noi figli eravamo piccoli è stato mio padre. I libri sugli IMI sono stati scritti dai figli che hanno ritrovato in cantina le scatole con lettere e i diari scritti dai loro padre. Che cosa è successo? Accadde che la propaganda fascista, tramite i giornali controllati dalla Repubblica di Salò, fin dall’ottobre 43 ebbe a sostenere che gli Imi stavano bene, collaboravano con i tedeschi, anche se stavano così bene che ne morirono cinquantamila, e questa propaganda ha attecchito anche fra gli antifascisti. La gente era convinta che quanto aveva raccontato la propaganda fascista era vero, inoltre bisogna costruire il mito del partigiano combattente nelle montagne che contribuisce a liberare il Paese dal nazifascismo.

Ci sono tante Resistenze, ma si sceglie di parlare solo del mito della Resistenza dei partigiani. Siccome parlare degli IMI era complicato, perché obbligava a ricordare il glorioso passato fascista, a parlare della monarchia che li aveva abbandonati nelle mani dei tedeschi, la parola d’ordine fu di parlare solo della Resistenza armata dei partigiani, mito fondativo dello Stato, che erano perlopiù militari sfuggiti alla cattura, come erano militari anche i soldati che combatterono contro i tedeschi a Cefalonia e altrove. Anche negli anni 70 dopo le grandi sfilate che accompagnarono la traslazione della Tomba dell’Internato ignoto milanese dal cimitero maggiore al tempio di San Sebastiano, molti IMI erano quasi tutti vivi, eppure il giorno dopo non se ne parlava più. Perché accadeva questo? Io qui mi permetto di fare delle ipotesi da giornalista e da storico. Perché la rimozione dell’internamento colpì il 90 % dei reduci? C’era l’onda lunga della propaganda fascista secondo la quale gli IMI erano stati trattati bene, ma mentre i reduci della prima guerra mondiale provenivano dal conflitto con austriaci e tedeschi, qui vi erano tante situazioni diverse.

Vi era l’Italia monarchica, con il re e Badoglio che avevano abbandonati i soldati, poi vi erano i repubblichini fascisti per i quali gli IMI erano dei traditori: l’attuale seconda carica dello Stato disse nel 2010 quando era ministro della Difesa da Bruno Vespa che gli IMI avevano fatto una scelta di comodo, che avevano paura di combattere e allora hanno preferito di stare in un lager. Poi c’era l’Italia repubblicana, per la quale gli IMI erano ambigui, e comunque erano ancora vittime della propaganda fascista, e poi c’era la maggior parte degli italiani, per la maggioranza formata da attendisti che non avevano fatto scelte durante il fascismo e neppure dopo, perché il fascismo ha avuto un consenso di massa, le adunate oceaniche ci sono state. Quindi, c’erano cinque Italie strane per le quali gli Imi erano scomodi da ricordare, e poi c’era una burocrazia passata dal fascismo alla Repubblica Sociale, dall’ Italia badogliana alla Repubblica Sociale e poi all’Italia repubblicana che ha creato le basi della democrazia, che era stata complice del fascismo, che aveva dato una mano nel compilare gli elenchi degli ebrei da deportare, che era una burocrazia che non amava sentirsi venire messa in discussione, una burocrazia che aveva compilato gli elenchi degli IMI da spedire nei campi di concentramento.

Un motivo più per cancellare la compilazione degli Imi era anche il caos del reducismo. Nella prima guerra mondiale i reduci erano tutti soldati che hanno combattuto contro tedeschi e austriaci, nella seconda sono tornati i soldati catturati dagli alleati negli anni 1940-1943, gli Internati Militari catturati dai tedeschi dal 1943 al 1945, i soldati dell’Esercito Italiano di Liberazione, i Partigiani, i superstiti della deportazione che causò quasi 30.000 vittime, di cui 10.000 ebrei e 20.000 oppositori politici, partigiani catturati, eccetera, gli esiliati, i confinati che tornavano, ad un certo punto ci furono anche gli esuli istriani. Era un casino come si direbbe oggi. Bisognava concentrarsi su un mito identitario che ci fa comodo, che l’Italia l’abbiamo liberata noi da soli, tutto il resto è una complicazione in più, dimentichiamo, anche perché quando vengono fatte queste scelte dall’Italia repubblicana c’era un duro confronto politico, c’era già in atto la Guerra fredda, non si poteva criticare la Germania Federale postnazista, la stessa che aveva definito gli IMI dapprima come prigionieri di guerra, poi li aveva definiti IMI per schiavizzarli, poi sono ridiventati prigionieri di guerra per non risarcirli. Serviva un mito resistenziale unitario ed è difficile conciliare tutte queste differenze. Nasce anche il mito dell’8 settembre intesa come data in cui si celebra in senso negativo la morte della patria, il Paese si disfa, si scioglie, muore la patria. Io invece dico che è il momento di rinascita della patria, perché la patria non rinasce quando i Partigiani cominciano a combattere contro i nazi-fascisti, la patria rinasce quando 650.000 soldati, un quarto delle Forze Armate Italiane dicono NO a Hitler e Mussolini e lo dicono iniziando da Cefalonia quando, pur non avendo ordini, decidono di combattere i tedeschi.

A questo punto ai tedeschi dicono No e pagano con la vita e la deportazione. Quindi la prima scelta Resistenziale e antifascista è stata quella dei 650.000 IMI, e questo non si può dimenticare. Eppure Alessandro Natta si sente dire dalla Casa Editrice del suo partito che il libro l’altra Resistenza sulla sua esperienza di IMI in Germania non è opportuno, io lo dico è non voglio fare speculazioni politiche, peraltro si tratta dell’area politica nella quale son cresciuto fin da piccolo. E’ significativo che il Partito Comunista si opponga alla pubblicazione di quel libro, che verrà pubblicato solo alla fine degli anni Novanta, oltre quarant’anni dopo. Questo a dice lunga, come anche la dice lunga che nel 2010 un ministro postfascista fa passare l’idea degli IMI vigliacchi, che preferiscono le comodità del campo di concentramento. Voglio concludere con una riflessione. Noi non raccontiamo la storia degli IMI solo per raccontare la storia di queste persone che fecero questa scelta ottanta anni fa, ma quando andiamo nelle scuole diciamo che il loro è un esempio da seguire, perché è stata una gigantesca forma di obiezione di coscienza contro l’uso delle armi in maniera aggressiva, non con l’uso delle armi per difendersi. Pensiamo che cosa succederebbe se oggi in uno dei tanti conflitti ancora in corso anche poche migliaia di soldati decidessero di non combattere più una guerra di aggressione, sarebbe il caso di ricominciare a dire no a dittatori sanguinari. Questa è la più grande lezione degli IMI, una scelta che non era mai avvenuta prima e che non è più accaduta dopo”.

C’è ancora spazio per porre delle domande. Dal pubblico una persona chiede se oltre al Museo di Padova esista un altro luogo dove sia possibile fare una ricerca sugli IMI. Marco Brando risponde che, oltre al Museo di Padova a cura dell’ANEI, esiste a Roma un altro Museo in via Labicana, la cui iniziativa è di un’altra Associazione che si occupa anche dei Reduci fatti prigionieri dagli Alleati. Non essendo esistente un archivio sugli IMI, bisogna rivolgersi agli Archivi della Croce Rossa, del Vaticano e soprattutto agli archivi tedeschi. La storiografia tedesca si è molto più occupata deli Imi rispetto a quella italiana, almeno fino agli anni Novanta.

Resta quindi possibile fare una ricerca sul Lessico Biografico dell’Archivio romano di via Labicana, che è l’elenco preparato dall’Associazione Reduci della prigionia. Augusta Principi, responsabile della sezione di Chiaravalle dell’Associazione Nazionale ex Internati Italiani nei lager nazisti (ANAI); interviene per dire che chi ne sa di più degli IMI Italiani sono i tedeschi, a cominciare dalla storica Gabriele Hammermann (storica), autrice del saggio Gli internati militari italiani in Germania 1943-1945 (pubblicato in Italia da Il Mulino), un testo fondamentale che analizza le condizioni di vita, il lavoro coatto e il trattamento riservato dal Terzo Reich ai soldati italiani dopo l’8 settembre 1943. L’opera parla degli IMI intesi come schiavi di HITLER, perché Hitler ha pensato subito su come utilizzare i 18 milioni di prigionieri di cui i nostri IMI sono una parte, ma erano già pensati come strumento di lavoro per ricostituire il tessuto industriale ed urbanistico della Germania distrutta dai bombardamenti. Noi queste cose le sappiamo da questa storica tedesca che ha fatto un lavoro eccezionale. Altrettanto interessante è il libro del generale Gerhard Schreiber. Il testo di riferimento assoluto sulla vicenda dei soldati italiani catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 è I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich (1943-1945). Traditi, disprezzati, dimenticati. [1]

Gerhard Schreiber è stato uno storico militare e ufficiale di marina tedesco (capitano di fregata, Fregattenkapitän), ricercatore presso l’Ufficio di ricerca di storia militare delle forze armate tedesche.

Pubblicato in Italia dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (prima edizione nel 1992, ristampato nel 1997), il volume ricostruisce con rigore documentale la deportazione e la prigionia di oltre 600.000 militari italiani.

È stato il primo grande studio a fare piena luce sulla condizione giuridica degli IMI, privati dello status di prigionieri di guerra per volontà di Hitler, e a valorizzare il loro rifiuto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana come una vera e propria forma di resistenza morale. Chi è figlio o nipote di IMI ma non sa come muoversi, può andare su Internet e se non trova nulla può alzare il telefono e fare una piccola ricerca sul Lessico Biografico che è un elenco preparato dall’Associazione Reduci della Prigionia di via Labicana nel quale si possono trovare alcuni nomi di IMI, ma non tutti. Marco Brando interviene per dire che si può chiedere il foglio matricolare all’archivio di Stato competente per territorio. Augusta Principi interviene per dire che la ricerca può essere fatta anche su un altro sito, sempre tedesco, di Arolsen, che è un archivio di Berlino dove ci sono circa 40 milioni di documenti. Stiamo parlando degli Arolsen Archives, il più grande archivio al mondo sulle vittime della persecuzione nazista e sui lavoratori forzati. L’ente non si trova proprio a Berlino ma a Bad Arolsen (in Assia), ed è regolato da un accordo internazionale noto come Convenzione di Berlino.

Ricordo che è possibile consultare gratuitamente oltre 40 milioni di documenti digitalizzati tramite lo strumento di ricerca online degli Arolsen Archives inserendo cognome, nome e data di nascita del familiare.

Se non si dovessero trovare risultati online, è possibile sempre inviare un’istanza gratuita compilando il modulo di richiesta degli Arolsen Archives per far svolgere un’indagine interna agli archivisti (i tempi medi di risposta sono di circa 5 mesi).

Riguardo alla ricerca da fare in Italia, rimane sempre possibile accedere ai database completi anche dalle sale studio dell’Archivio Centrale dello Stato a Roma a Roma.

Interviene una persona che ha avuto suo zio IMI catturato a Creta, e dal foglio matricolare risultava morto in Germania, ma poi si è saputo che detta dicitura era normale, anche se il soldato stava in Grecia. Da un militare compagno di prigionia si è saputo che lo zio sarebbe morto per avere tentato di fuggire. Le sue ricerche non hanno avuto alcun esito. L’intervenuto chiede se deve continuare ad insistere e gli viene suggerito di proseguire nelle ricerche. A Creta accadde che la maggior parte dei soldati italiani si pronunciò, diversamente da quanto accade a Cefalonia, per continuare a combattere con i tedeschi. Marco Brando ci ha ricordato che in molti casi i prigionieri italiani venivano imbarcati su delle navi, che spesso venivano affondate dagli Inglesi.

L’incontro di Jesi è stato presentato da Alessia Falconi dell’Associazione Res Humanae di Jesi, che ha detto di aver appreso la storia degli Internati

Italiani tramite una sua amica, presente in sala con l’intera famiglia.

Dopo l’incontro del 12 settembre tenuto al circolo Germontari di Ancona, questo momento di Jesi è servito ad approfondire la questione ed allargare il dibattito sul ruolo svolto dagli IMI nella Resistenza. Un ruolo troppo a lungo dimenticato, o voluto far dimenticare: inoltre, parlare degli IMI è anche un esercizio della memoria, il cui ricorso è utile per la Società tutta, perché conoscere il proprio Passato, oltre a corrispondere a una forma di giustizia, anche se tardiva, consente di farci fare i conti con una storia che merita di essere conosciuta, soprattutto alla luce del delicato momento politico che stiamo vivendo.

Quindi, la proiezione del docufilm “C’è chi disse no. La resistenza degli internati Militari Italiani in Germania” merita la più grande diffusione. Incontri come quello di Jesi sono decisamente importanti.

Prima di congedarmi, vorrei dedicare questo piccolo articolo alla memoria dell’IMI Giuseppe Pagnoni, che ha preso parte al film documentario “C’è chi disse no”. La sua testimonianza, e in particolare il ricordo dell’incontro con i genitori, è qualcosa di unico e prezioso, da conservare con cura per consegnarlo alla storia. Ora che è scomparso, all’età di 102 anni, ci rendiamo conto della gratitudine che dobbiamo a lui e a coloro che fecero la medesima scelta. Grazie ancora.

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