A Falconara annuncio fantasma sul web per il noleggio di furgoni

I Carabinieri smascherano e denunciano due persone per truffa

FALCONARA MARITTIMA – Prosegue con incisività e costante attenzione l’azione di contrasto ai reati predatori e alle frodi informatiche da parte dell’Arma dei Carabinieri, a tutela dei cittadini e degli operatori economici del territorio. A conclusione di una puntuale attività di indagine, i militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima hanno denunciato due persone ritenute responsabili del reato di truffa in concorso. Si tratta di un 58enne, con precedenti di polizia e di un 40enne incensurato, entrambi residenti fuori provincia.

La vicenda ha avuto origine la scorsa estate, quando un 60enne del posto, avendo la necessità di noleggiare un furgone per motivi lavorativi, era stato attirato da un’inserzione pubblicata su un portale online riguardante il noleggio di veicoli commerciali. Ingannato dalla serietà apparente dell’annuncio e dagli accordi intercorsi, l’uomo aveva provveduto a versare a titolo di corrispettivo la somma di 300 euro tramite bonifico bancario. Una volta intascato il denaro, tuttavia, gli interlocutori hanno interrotto ogni comunicazione rendendosi del tutto irreperibili.

A quel punto è risultato determinante l’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. Ricevuta la denuncia della vittima, i militari hanno avviato tempestivi accertamenti investigativi, riuscendo a seguire le tracce telematiche e i flussi del pagamento bancario. La meticolosa attività di riscontro ha consentito ai Carabinieri di squarciare l’anonimato dietro cui i due complici tentavano di nascondersi, identificandoli con precisione e denunciandoli.

L’operazione testimonia la costante vicinanza dell’Arma alla cittadinanza e l’efficacia del presidio di prossimità garantito dalle stazioni e tenenze territoriali nel contrastare le insidie delle truffe sul web.

I Carabinieri raccomandano di prestare sempre la massima attenzione alle offerte pubblicate online a condizioni eccessivamente vantaggiose e di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia al 112 o di recarsi presso la Stazione Carabinieri più vicina.

Si precisa che le persona denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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