PESARO – Si sono concluse con successo le operazioni di ispezione e bonifica dell’area verde pubblica situata in via Sonnino, nel Comune di Pesaro, condotte dai militari dell’Arma. L’intervento è stato eseguito dai militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Pesaro coadiuvati dall’Unità Cinofila Antiveleno (U.C.A.) del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

I controlli si erano resi necessari a seguito di una segnalazione pervenuta nei giorni scorsi relativa al ritrovamento di un’esca contenente sostanze tossiche (nello specifico, rodenticidi anticoagulanti) all’interno del parco. L’attenta e scrupolosa ispezione condotta oggi grazie al fiuto dei cani specializzati ha dato esito negativo: non sono state rinvenute ulteriori esche o bocconi avvelenati. L’area è stata pertanto messa in sicurezza, scongiurando rischi per la cittadinanza e per gli animali d’affezione.

Le Unità Cinofile Antiveleno dei Carabinieri Forestali rappresentano un presidio fondamentale per la tutela della biodiversità, della salute pubblica e del benessere animale. Addestrate attraverso rigorosi percorsi formativi, queste unità sono in grado di fiutare e individuare con estrema precisione esche, bocconi avvelenati o carcasse di animali intossicati su qualsiasi tipologia di terreno. Il loro impiego è cruciale non solo nella repressione di questo grave reato ambientale, ma soprattutto nella prevenzione, evitando che le sostanze tossiche disseminate nell’ambiente possano innescare catene di mortalità che colpiscono la fauna selvatica (inclusa quella protetta) e gli animali domestici.

I Carabinieri Forestali colgono l’occasione per ricordare ai cittadini le buone norme di comportamento da adottare qualora ci si imbatta in materiale che possa far sospettare la presenza di un’esca avvelenata (spesso presentata sotto forma di polpette di carne, spugne fritte, o agglomerati colorati), sia in contesti urbani che in aperta campagna:

Non toccare e non rimuovere nulla: Evitare qualsiasi contatto diretto con la sospetta esca, poiché i veleni utilizzati possono essere molto pericolosi anche per l’uomo, sia per contatto cutaneo che per inalazione. Allontanare bambini e animali: Mettere immediatamente in sicurezza i propri animali da compagnia (tenendoli rigorosamente al guinzaglio corto) e impedire ai bambini di avvicinarsi all’area interessata. Segnalare tempestivamente: Chiamare subito il Numero Unico di Emergenza 112 per segnalare il ritrovamento, fornendo indicazioni precise sul luogo o le coordinate esatte. Presidiare l’area (a distanza di sicurezza): Se possibile, rimanere in zona a distanza di sicurezza per indicare con precisione il punto del ritrovamento alle Forze dell’Ordine e al personale veterinario dell’Azienda Sanitaria al momento del loro arrivo.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a denunciare tempestivamente ogni situazione sospetta, contribuendo così attivamente alla salvaguardia dell’ambiente e della salute di tutti.

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