Investito da un’auto mentre lavorava a fine ottobre, dimesso ieri dopo due interventi

Ha subìto due operazioni ed è stato seguito dalla Clinica di Ortopedia dell’AOU delle Marche Andrea Lamponi: “Grazie a tutto il reparto per le cure e per l’umanità che hanno dimostrato”

ANCONA – Era stato investito la notte tra il 29 e il 30 ottobre scorsi da un’auto pirata mentre lavorava lungo l’autostrada A/14 e questa mattina è stato dimesso dalla Clinica di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Andrea Lamponi, 22 anni, residente a Pedaso, quella notte era arrivato in gravi condizioni al presidio ospedaliero di Torrette.

Nel corso della sua degenza all’interno dell’unità operativa diretta dal professor Antonio Pompilio Gigante, Il ragazzo è stato sottoposto a una serie di interventi chirurgici necessari per ridurre le fratture scomposte a tibia e perone della gamba destra e avambraccio destro.

Il 22enne aveva riportato anche un trauma cranico a seguito del trauma subito, una lesione al calcagno e una ferita profonda al braccio di cui si sono occupati i Chirurghi della Mano: “Il paziente è arrivato politraumatizzato qui da noi. Venerdì scorso è stato sottoposto a un secondo intervento ortopedico di ‘sintesi’ per controllare lo stato delle fratture riportate _ spiegano il dottor Marco Grassi e la dottoressa Monia Martiniani _. L’esito è stato favorevole e da lì è iniziato il periodo di preparazione alle dimissioni, avvenute stamattina. Lamponi può tornare a casa, seguirà una fase di riposo assoluto e poi le necessarie sedute di fisioterapia. Le fratture alla gamba erano particolarmente gravi, ma con il tempo tutto si normalizzerà e il paziente potrà tornare a camminare, correre e al suo lavoro”.

Lamponi la sera dell’incidente stava lavorando lungo il tratto autostradale a poca distanza dal casello di Pedaso quando l’auto pirata l’ha travolto: “Non ricordo nulla di quell’impatto, quando ho ripreso conoscenza ero qui su questo letto d’ospedale _ racconta Andrea Lamponi _. Sono stato fortunato, ma devo soprattutto ringraziare il personale medico che mi ha avuto in cura qui nella Clinica di Ortopedia. Sono stati eccezionali, dai medici agli infermieri passando per la coordinatrice di reparto Ludovica Gatti, anche e soprattutto per la loro umanità e disponibilità”. Senza di loro non ce l’avrei fatta così bene”.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati