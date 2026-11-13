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CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Numerosi interventi per il maltempo in provincia di Pesaro

Diwww.laltrogiornale.it

13 Novembre 2026

PESARO – Dalle ore 23:30 circa di ieri sera, i Vigili del fuoco sono impegnati per l’emergenza maltempo nei comuni di Piandimeleto, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado e Urbania, a seguito dell’esondazione del fiume Metauro e dei conseguenti allagamenti.
Diversi garage risultano allagati e alcune abitazioni sono state parzialmente interessate dall’acqua.
A Urbania una persona, rimasta bloccata all’interno della propria abitazione a causa dell’acqua che impediva l’apertura della porta d’ingresso, è stata tratta in salvo da una squadra dei Vigili del fuoco.
Nel corso della notte sono stati effettuati circa 25 interventi.
Segnalati inoltre pali e tralicci della rete elettrica caduti e diverse strade chiuse al traffico a causa di frane e cedimenti parziali della sede stradale.

 

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