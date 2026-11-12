Creatività in vetrina: il laboratorio orafo Meletti si apre alla città di Fano

Domenica pomeriggio l’inaugurazione della nuova sede in via Nolfi

FANO – Le cose migliori cominciano spesso da un garage. Ce lo insegnano molte band che hanno fatto la storia della musica, così come diverse realtà della Silicon Valley poi diventate dei colossi mondiali. Il contesto domestico, nella sua intimità, stimola la creatività e aiuta a muovere i primi passi. Lo sa bene anche Marco Meletti, da circa trent’anni attivo nel settore del gioiello, e che domenica 15 novembre (dalle ore 17:30) inaugurerà la nuova sede del suo laboratorio orafo in via Nolfi 174.

Non sarà un semplice taglio del nastro, alla presenza di amici e autorità, seguito da un buffet. Per i partecipanti si tratterà di un’esperienza immersiva vera e propria per conoscere da vicino il lavoro ‘sartoriale’ degli artigiani che già esprimono la loro creatività all’interno della sede. Che a sua volta non è soltanto un punto vendita, ma soprattutto un vero e proprio laboratorio orafo in cui si progettano e si creano dei pezzi unici. Gioielli realizzati su misura, fedeli alla tradizione ma con strumenti e idee sempre nuovi. Dal disegno all’incastonatura, dal lavoro del saldatore a quello di chi fonde: un percorso senza schemi attraverso cui soddisfare la propria curiosità, per vedere da vicino come si possa passare dall’intuizione iniziale alla bellezza dell’oggetto finito.

Dopo il trasferimento dalla sede precedente di via della Giustizia, da domenica 15 novembre il laboratorio orafo Meletti aprirà letteralmente le porte alla città. Non soltanto attraverso una location più centrale, ma mettendo in vetrina la creatività e la professionalità delle tredici persone che già lavorano al suo interno. Dopo il tour esperienziale dell’inaugurazione, infatti, l’intenzione è quella di aprire le tende che separano i laboratori del piano terra dalla strada. Passeggiando in via Nolfi sarà infatti possibile ammirare la maestria degli artigiani del gioiello, un’opportunità per conoscere ancora di più la cura e l’attenzione di chi lavora ogni giorno con oro, diamanti e altre pietre preziose.

Un nuovo tassello nel lungo percorso iniziato da Marco Meletti dopo il diploma, nel 1996, in quello che è diventato l’attuale Liceo artistico Apolloni. Poi un corso professionalizzante da incastonatore della Regione Marche, per continuare ad affinare la tecnica ed espandere la sua conoscenza del settore. A seguire tanta gavetta nelle botteghe della città, fino all’apertura della prima sede in via della Giustizia. Non meno importanti le fiere internazionali a cui ha partecipato negli anni, e che lo hanno portato fino agli Emirati Arabi. Il salto di qualità è rappresentato proprio dalla nuova sede di via Nolfi, 350 metri quadrati (di cui 330 di laboratorio) sviluppati su due livelli, e che comprendono ovviamente anche un punto vendita. All’ingresso si avrà infatti l’opportunità di consultarsi con personale esperto, per cominciare a gettare le basi per la creazione dell’oggetto finale. Gioielli che non si trovano altrove, realizzati su misura come dei veri e propri sarti. E senza commissionare all’esterno nessuna fase della lavorazione.

Non una location casuale, quella di via Nolfi, ma che è frutto di un percorso professionale consapevole e di un senso di riconoscenza verso la città e verso i fanesi stessi. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Marco Meletti – è quello di far conoscere la nostra creatività. Vogliamo proseguire con la realizzazione delle nostre produzioni, continuando anche a formare nuovi professionisti. Abbiamo scelto di farlo rimanendo a Fano, questa volta tra le sue mura storiche. Ritengo infatti che l’arte e l’artigianato meritino di tornare letteralmente al centro, dove possano essere meglio valorizzate e ammirate. Ecco perché apriremo i nostri laboratori a chi verrà all’inaugurazione di domenica, lo stesso motivo per cui metteremo in vetrina il nostro saper fare. Tutto questo nel solco della grande tradizione orafa della nostra città. Un tempo Fano, infatti, era conosciuta a livello nazionale grazie ai suoi gioielli. Vogliamo tornare a valorizzare quel tipo di storia e di cultura attraverso la nostra conoscenza, utilizzando strumenti e tecniche moderne ma senza dimenticare da dove tutto questo sia cominciato”.

Un sapere da proteggere, ma anche da tramandare. È infatti da un’intuizione di Carlo Bruscia (direttore artistico del Museo Bracci Pagani, che ha poi coinvolto Meletti) che quattro anni fa è nata l’Accademia Orafa, in cui si sono già formati almeno quaranta nuovi professionisti del gioiello. Nel frattempo nel nuovo laboratorio orafo Meletti troveranno spazio anche eventi, incontri e altre attività collaterali, un vero punto d’incontro per artisti e artigiani. “Sono sempre impegnato nella ricerca di nuove sinergie e collaborazioni. Per me è fondamentale il contatto umano – ha concluso Meletti -, anche per questo mi impegno costantemente per creare e mantenere un ambiente di lavoro professionale, sì, ma anche sereno”.

L’appuntamento è quindi per domenica 15 novembre alle ore 17:30 per l’inaugurazione della nuova sede del laboratorio orafo Meletti, in via Nolfi 174, per un viaggio alla scoperta del gioiello e di un mondo di creatività ancora tutto da esplorare.

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