Dopo la Notte delle Candele a Belvedere Ostrense inizia oggi la nuova edizione di Vecchi Sapori D’Autunno

BELVEDERE OSTRENSE – È partita con il piede giusto, nonostante un meteo sicuramente non dei migliori, la XXVIII edizione di “Vecchi Sapori d’Autunno”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Belvedere Ostrense.

Ad aprire il tutto è stata, nella serata di giovedì, la tradizionale Notte delle Candele. Molto apprezzate le proposte gastronomiche nelle cantine, con gli chef protagonisti della presentazione di menù speciali dedicati alla cucina del territorio. A concludere la serata lo spettacolo dei “Fuochi Fatui”, che ha conquistato il pubblico con le sue performance di fuoco. Archiviata la serata inaugurale, la festa prosegue con tre giornate ricche di iniziative.

Venerdì 13 novembre le cantine apriranno alle ore 19.00, accompagnate dalla musica folk itinerante de La Staccia. Alle 22.30, in piazza San Pietro, spazio al concerto de Le Bollicine – Vasco Rossi Tribute. La serata sarà animata anche dai DJ set nelle cantine, con DJ DiGhetto, DJ Tium e Jacopo Dottori.

Sabato 14 novembre si riparte dalle ore 19.00 con l’apertura delle cantine e un programma musicale che vedrà protagonisti I Los Out e Daisy & The Maurizios. La musica folk itinerante sarà affidata a La Raganella e La Martinicchia. Alle 22.30, in piazza San Pietro, saliranno sul palco i Fuori Tempo. A seguire, la festa continuerà nelle cantine con DJ Tium, Jacopo Dottori, DJ Rush, Fantu e DJ Ale Paul.

Domenica 15 novembre sarà invece dedicata in particolare alle famiglie, ai bambini e alla riscoperta delle tradizioni. La giornata inizierà al mattino con “Con le mani in pasta”, il corso gratuito di panificazione per bambini organizzato presso il Forno Branda. Dalle ore 12.00 saranno aperte le taverne per il pranzo, accompagnato dalla musica folk itinerante de La Damigiana.

Nel pomeriggio il borgo sarà animato dalle esibizioni di combattimento storico della compagnia Signo Gladii, dalla performance itinerante degli Sbandieratori di Corinaldo e dalle prove di tiro con l’arco storico. In programma anche gli spettacoli ComiPop con Pallotto e l’appuntamento con Bicio in piazza San Pietro. La musica proseguirà nelle cantine con i DJ Errot e Turchi.

Per tutte e tre le giornate sarà inoltre possibile visitare il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, allestito sia all’interno sia all’esterno del centro.

La Pro Loco ricorda inoltre che “Vecchi Sapori d’Autunno” non si ferma nemmeno in caso di maltempo. Tutte le cantine e gli spettacoli in programma saranno infatti al coperto, garantendo il regolare svolgimento della manifestazione.

Quattro giorni per scoprire e vivere Belvedere Ostrense attraverso i sapori della tradizione, la musica, gli spettacoli e l’accoglienza del borgo.

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