Scuole evacuate per email minatorie. Serfilippi: “Al Governo chiediamo una circolare che tuteli i dirigenti scolastici”

FANO – Gli studenti delle scuole fanesi evacuate questa mattina sono tutti rientrati in classe: le verifiche delle Forze dell’ordine hanno dato esito negativo. Sono però passate appena 24 ore dall’ondata di ieri e il copione si ripete. Anche oggi una nuova email minatoria ha fatto scattare le evacuazioni e fermato le lezioni in diversi istituti scolastici, compresi alcuni di Fano.

Il sindaco Luca Serfilippi chiede quindi al Governo una circolare rivolta ai dirigenti scolastici. La circolare dovrebbe definire un protocollo chiaro, condiviso con Prefetture, Questure e Polizia Postale, che permetta di non evacuare gli edifici quando le verifiche non trovano elementi concreti di minaccia.

“Oggi i presidi si trovano soli davanti a una decisione difficilissima, e tutta la responsabilità ricade su di loro – dichiara il sindaco –. Ogni volta migliaia di studenti escono dalle aule, le lezioni si fermano, le famiglie si spaventano e le Forze dell’ordine sono impegnate in verifiche che finora non hanno mai trovato nulla. La sicurezza dei ragazzi viene prima di tutto e nessuno chiede di abbassare la guardia. Serve però uno strumento che permetta di distinguere una minaccia reale da un’operazione di disturbo. Chiediamo anche la massima severità verso chi compie questi atti. Non sono scherzi: sono reati che destabilizzano le comunità e creano allarmi inesistenti. I responsabili vanno individuati e puniti con fermezza”.

Serfilippi inserisce poi la vicenda in un quadro più ampio: “Questi episodi non sono soltanto un problema di ordine pubblico. Mostrano un ritardo strutturale nella maturità digitale della Pubblica Amministrazione, che oggi non ha ancora la capacità tecnica di leggere e analizzare una minaccia digitale prima di subirne gli effetti. In un’epoca di guerra ibrida e di tensioni cibernetiche, difendere le istituzioni significa dotarle di infrastrutture resilienti e di competenze tecniche vere, e non limitarsi a gestire l’emergenza quando è già scoppiata”.

Il sindaco ringrazia infine le Forze dell’ordine, i dirigenti scolastici e tutto il personale della scuola “per la professionalità e la calma con cui affrontano, giorno dopo giorno, una situazione che non dovrebbe mai diventare ordinaria”.

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