Il caso Tambone, il patatrac della Vl e una società che deve dare spiegazioni

di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO – Dopo la sconfitta di Sassari, con Tambone ormai fuori dalla squadra, la crisi della VL si fa ancora più evidente. Ma il problema non è soltanto tecnico: è una questione di credibilità, di gestione e di responsabilità. Pesaro non può più aspettare: servono chiarezza e una svolta.

LA STORIA, RACCONTATA SENZA GIRI DI PAROLE

La VL perde anche a Sassari. Matteo Tambone non c’è più. E mentre la squadra continua a cercare una propria identità, a Pesaro cresce la protesta di una piazza che non si riconosce più nella propria squadra.

Ma attenzione: sarebbe troppo facile ridurre tutto a una sconfitta o all’assenza di un giocatore. Il problema è molto più profondo e riguarda il modo in cui questa società ha gestito una situazione che, giorno dopo giorno, è diventata un vero e proprio patatrac.

Proviamo allora a ricostruire quello che è successo.

Tambone è il capitano. E un capitano non porta soltanto una fascia simbolica: ha il dovere di percepire gli umori dello spogliatoio, ascoltare i compagni, interpretare le difficoltà e, quando necessario, farsi portavoce della squadra davanti alla società.

Secondo la ricostruzione di questa vicenda, Tambone avrebbe manifestato ai dirigenti una situazione di profonda insoddisfazione dello spogliatoio nei confronti di coach Valli, chiedendo che venisse individuata una soluzione.

Una presa di posizione legittima, soprattutto se nasce dalla responsabilità di rappresentare un gruppo e non da un interesse personale.

La risposta della società, invece, avrebbe preso un’altra direzione. Dalla Salda e Nicola Egidio, che avevano sostenuto la scelta di Valli e ne avevano assunto la responsabilità, hanno difeso la posizione dell’allenatore, confermandogli fiducia.

Ed è qui che si consuma la frattura.

IL CAPITANO NON È UN NEMICO DELLA SOCIETÀ

Una società può non condividere la posizione del proprio capitano. Può avere una visione diversa, può ritenere che l’allenatore debba continuare il proprio lavoro. Ma non può trasformare il confronto in uno scontro personale.

Il capitano deve poter parlare. Deve poter rappresentare il disagio dei compagni. Deve poter segnalare che qualcosa non funziona.

Altrimenti, a cosa serve la fascia?

Quello che lascia maggiormente perplessi è soprattutto il comportamento successivo del direttore sportivo Nicola Egidio. Le dichiarazioni pubbliche rivolte a Tambone, per toni e contenuti, hanno rappresentato a mio giudizio un passaggio particolarmente infelice.

In sessant’anni di pallacanestro, non ricordo di aver visto un direttore sportivo affrontare pubblicamente in questi termini un proprio giocatore e, soprattutto, il capitano della squadra.

Le divergenze si discutono negli uffici, si affrontano negli spogliatoi, si risolvono con la responsabilità dei ruoli. Non si alimentano davanti ai microfoni, mettendo in difficoltà un giocatore che ha rappresentato la squadra in campo.

La critica a Tambone non è stata soltanto una questione di comunicazione: ha finito per diventare un problema di rispetto personale e di gestione dei rapporti interni.

TAMBONE NON È UNO QUALUNQUE

C’è poi un aspetto che qualcuno sembra aver dimenticato: il valore di Matteo Tambone per questa squadra.

Non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, di un elemento marginale o di qualcuno che ha attraversato Pesaro senza lasciare traccia.

Ricordiamoci la partita di Ruvo di Puglia, una vittoria nella quale Tambone ebbe un ruolo determinante. Ricordiamoci anche la quinta partita contro Cividale, quando nei momenti decisivi era ancora lui in campo.

Sono episodi che meritano rispetto e memoria.

Un giocatore si giudica per quello che dà alla squadra, per la disponibilità, per il carattere e per il contributo nei momenti difficili. E Tambone, nel corso della sua esperienza pesarese, ha dimostrato di essere un protagonista.

La questione Tambone, ormai, va oltre il campo. È diventata il simbolo di una gestione che merita spiegazioni.

A SASSARI PERDIAMO, MA LA PIAZZA HA GIÀ CAPITO

La sconfitta di Sassari arriva in un momento particolarmente delicato. E non può essere considerata un episodio isolato.

I tifosi non chiedono necessariamente di vincere tutte le partite. Sanno benissimo che nello sport esistono sconfitte, momenti difficili, stagioni complicate e avversari più forti.

Ma chiedono una cosa fondamentale: riconoscersi nella propria squadra.

Oggi questa identificazione sembra essersi incrinata.

La VL non diverte, non trasmette entusiasmo, non mostra quella continuità di gioco che dovrebbe caratterizzare una squadra costruita per competere. Si fatica a riconoscere un’identità offensiva, una difesa convincente, un sistema di gioco capace di valorizzare i giocatori.

Mancano, almeno nella percezione di chi guarda, idee chiare e una proposta cestistica riconoscibile.

L’anno scorso, pur con tutti i limiti e le difficoltà, la squadra riusciva a trasmettere sensazioni diverse. C’era maggiore partecipazione emotiva, c’era la percezione di un gruppo nel quale identificarsi.

NON BASTA DIRE CHE BISOGNA LOTTARE

A Pesaro c’è sempre stato un mantra: lottare.

Lottare su ogni pallone, difendere, sacrificarsi, onorare la maglia. È una cultura sportiva che appartiene alla storia di questa città.

Ma attenzione: lottare non può diventare una parola buona per coprire qualsiasi mancanza.

Lottare significa avere un’identità, avere un progetto, avere un allenatore capace di trasmettere idee e una squadra che sappia interpretarle.

Non basta chiedere ai giocatori di metterci il cuore se poi non esiste un’organizzazione tecnica convincente.

I tifosi vogliono vedere pallacanestro. Vogliono vedere schemi, intensità, collaborazione, difesa. Vogliono divertirsi.

Quando una piazza storicamente appassionata comincia a contestare non soltanto i risultati, ma il modo in cui viene gestita la squadra, significa che il problema è diventato strutturale.

DALLA SALDA ED EGIDIO: È ARRIVATO IL MOMENTO DI SPIEGARE

A questo punto una domanda è inevitabile: chi si assume la responsabilità di quanto accaduto?

Dalla Salda, in primis arrivato da due anni a Pesaro, deve spiegare quale sia stata la gestione della vicenda Tambone e quali siano state le valutazioni che hanno portato a questa situazione.

Non basta lasciare che gli avvenimenti seguano il loro corso, cercando di non scontentare nessuno.

E soprattutto il direttore sportivo deve comprendere che certe dichiarazioni pubbliche hanno un peso. Non si può pretendere rispetto per il proprio ruolo senza dimostrare altrettanto rispetto per quello degli altri.

Una società sportiva non è soltanto una somma di contratti, stipendi e decisioni tecniche. È un sistema di relazioni, di responsabilità e di fiducia.

Quando viene meno la fiducia tra giocatori e dirigenza, quando il capitano lascia, quando la tifoseria protesta e quando l’allenatore non sembra più avere il sostegno necessario, non siamo davanti a una normale difficoltà stagionale.

Siamo davanti a una crisi di gestione.

LA MARCIA INDIETRO POTREBBE ARRIVARE, MA SARÀ TARDI

La sensazione è che, di fronte alla crescente protesta della piazza, la società possa essere costretta a rivedere le proprie posizioni e a prendere decisioni anche sull’allenatore.

Se dovesse arrivare un cambio in panchina, sarebbe una decisione che andrebbe spiegata e motivata, non semplicemente presentata come una necessità del momento.

Ma c’è un problema: Matteo Tambone potrebbe non esserci più.

Anche se la società dovesse tornare sui propri passi, anche se decidesse di cambiare allenatore per cercare di ricomporre il rapporto con la tifoseria, recuperare il rapporto con il capitano potrebbe essere ormai impossibile.

Il danno, quindi, sarebbe già stato fatto.

Ma attenzione: oggi non basta più neppure intervenire soltanto sulla panchina. La vicenda Tambone, la sconfitta di Sassari e la contestazione della piazza impongono una riflessione molto più ampia. La VL ha bisogno di una vera svolta nella propria gestione societaria.

PESARO MERITA RISPETTO, NON IMPROVVISAZIONE

La VL non appartiene soltanto a chi la dirige. Appartiene a una città, a una storia, a una comunità che ha fatto della pallacanestro una parte importante della propria identità.

Per questo non si può pensare di attraversare una crisi del genere con qualche dichiarazione, qualche giustificazione e qualche intervento tardivo.

Servono responsabilità, chiarezza e una direzione.

La società deve spiegare cosa è successo, perché è successo e soprattutto quale futuro intende costruire.

Non si può perdere un capitano, incrinare il rapporto con lo spogliatoio, ritrovarsi una tifoseria esasperata e considerare tutto questo una semplice incomprensione.

La vicenda Tambone lascia una lezione molto chiara: un capitano che segnala un problema non è necessariamente il problema. A volte è proprio colui che ha il coraggio di portarlo alla luce.

E una società dovrebbe avere l’intelligenza di ascoltarlo.

IL MORSO FINALE

A Pesaro non è andato via soltanto Matteo Tambone. La VL ha perso a Sassari, la piazza ha perso entusiasmo e la società rischia di perdere definitivamente la fiducia dei propri tifosi.

E quando una società arriva al punto di perdere il proprio capitano mentre la piazza le volta le spalle, dovrebbe fermarsi un momento e chiedersi non chi abbia sbagliato a parlare, ma chi abbia sbagliato a gestire.

Perché gli allenatori passano, i giocatori cambiano, i dirigenti si alternano.

Ma la VL resta. E soprattutto restano i suoi tifosi.

La maglia biancorossa merita rispetto. Sempre. Da tutti.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati