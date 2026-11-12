La Nazionale Under 19 arriva a Fano: sabato 14 novembre Italia-Ucraina allo stadio Mancini

La città ospita una sfida di qualificazione agli Europei, con la collaborazione dell’Alma Juventus Fano. Ingresso gratuito con biglietto nominativo. Serfilippi: «Un appuntamento di prestigio per la città». Santorelli: «Una grande occasione per i giovani e per il calcio del territorio»

FANO – Il grande calcio internazionale arriva a Fano. Sabato 14 novembre, alle ore 15:30, lo stadio Raffaele Mancini ospiterà Italia-Ucraina, sfida valida per il Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo Under 19. Un appuntamento di prestigio, organizzato con la collaborazione dell’Alma Juventus Fano, che porterà in città gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Massimiliano Favo.

Le Marche ospitano il torneo dall’11 al 17 novembre, con incontri ad Ancona, Fano e Fermo. L’Italia, inserita nel Gruppo A6 insieme a Romania, Ucraina e Israele, punta a conquistare uno dei tre posti disponibili per accedere alla successiva fase di qualificazione, in programma a marzo.

«Accogliere la Nazionale Under 19 è motivo di grande orgoglio per Fano», dichiara il sindaco Luca Serfilippi. «La nostra città torna protagonista di un appuntamento sportivo internazionale, confermando la propria capacità di ospitare eventi di prestigio. È anche una bellissima opportunità per tanti giovani che praticano calcio nelle nostre società sportive e che potranno vedere da vicino i talenti della maglia azzurra. Ringrazio l’Alma Fano Caclio per la collaborazione e invito tutta la città a partecipare e sostenere la Nazionale».

«Portare gli Azzurrini allo stadio Mancini significa offrire un’occasione speciale a tutto il movimento calcistico locale», sottolinea l’assessore allo Sport Alberto Santorelli. «Sarà una giornata di sport e partecipazione, soprattutto per i ragazzi dei settori giovanili, che potranno vivere da vicino una competizione internazionale. Vogliamo vedere uno stadio pieno di famiglie, giovani e appassionati, per trasformare questa partita in una grande festa del calcio».

L’ingresso sarà gratuito, ma sarà necessario essere in possesso di un biglietto nominativo, richiedibile senza alcun costo sul sito www.vivaticket.com oppure presso i punti vendita autorizzati di Fano: Bar Giolla, Polvere di Caffè e Prodi Sport.

Appuntamento sabato 14 novembre, alle ore 15:30, allo stadio Raffaele Mancini per sostenere gli Azzurrini nella sfida contro l’Ucraina.

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