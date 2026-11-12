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CAGLI IN PRIMO PIANO POLITICA

I problemi della sanità di Cagli esaminati con l’assessore Calcinaro

Diwww.laltrogiornale.it

12 Novembre 2026

CAGLI – L’assessore alla Sanità e politiche sociali per la famiglia, natalità, infanzia, anziani, disabilità della Regione Marche Paolo Calcinaro ha ricevuto il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica di Cagli per un incontro richiesto da diverso tempo e che era stato fissato in base ai numerosi impegni dovuti all’incarico di Giunta.

Nel corso dell’interlocuzione sono state esposte all’assessore una serie di problematiche che il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica ha evidenziato.

Tempi di completamento ed attivazione dei vari servizi presso il nuovo Presidio Sanitario (già funzionante), messa in sicurezza dell’Angelo Celli, nuovi macchinari presso l’Ospedale di comunità e la Casa della comunità, potenziamento Emergenza-Urgenza.

Da Parte di Calcinaro è stata evidenziata la massima disponibilità nell’ascolto di problematiche e proposte e l’intenzione di completare l’iter per arrivare alla completa funzionalità delle due strutture sanitarie anche per garantire il migliore funzionamento possibile anche dei servizi in convenzione.

L’assessore ha evidenziato in particolare l’intenzione di potenziare la disponibilità del personale infermieristico come già avviene in altre regioni come ad esempio l’Emilia Romagna seguendo specifici protocolli regionali validati per interventi critici, coordinandosi con il Numero Unico di Emergenza 112.

E’ stata anche ricordata la possibilità di utilizzare finanziamenti statali per l’acquisto di nuovi macchinari per gli Ospedali di Comunità, cosa che la Regione ha posto in atto.

Il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica ringrazia l’assessore Paolo Calcinaro per la disponibilità dimostrata verso le problematiche del territorio come già anche nell’incontro del marzo scorso.

 

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