Cinema, le Marche protagoniste con “La ricerca degli elementi 2”

Il film d’animazione del regista Gabrio Marinelli sarà proiettato in anteprima nelle sale Giometti

ANCONA – Il cinema d’animazione “made in Marche” arriva sul grande schermo con “La Ricerca degli Elementi 2”, il nuovo film ideato, diretto e prodotto da Gabrio Marinelli con la sua Movie Movie Cartoons Srl. La pellicola verrà proposta in anteprima al pubblico per tre weekend consecutivi, a partire da sabato 14 novembre, nelle 11 multisala del circuito Giometti, di cui ben otto nelle Marche.

Un’iniziativa che nasce dalla volontà del noto imprenditore Massimiliano Giometti, “per offrire al pubblico marchigiano l’opportunità di conoscere e apprezzare una produzione cinematografica legata al territorio, valorizzando un progetto creativo nato proprio nelle Marche, tra Jesi e Fabriano, e sviluppato con la collaborazione di artisti e professionisti prevalentemente marchigiani”.

Il film ha ottenuto il contributo del Ministero della Cultura e rappresenta un esempio di come la creatività e le competenze professionali presenti nella regione possano contribuire alla realizzazione di progetti cinematografici destinati a un pubblico ampio. Al film “La Ricerca degli Elementi 2” hanno infatti lavorato, tra gli altri, Valentino Grassetti – Story Editing, Rodolfo Brocchini – Character e Direttore Artistico, Francesco Sulpizi – Direttore di Produzione e Produttore Esecutivo; Matteo Marinelli – Autore delle Musiche; Ambrogio Moretti – Responsabile Post produzione e Compositing.

Ad ogni proiezione saranno donate agli acquirenti del biglietto direttamente al botteghino un numero limitato di figurine della “Card Limited Edition” la Ricerca degli Elementi 2, che tanto appassionano ragazzini e collezionisti.

UNA STORIA FANTASTICA TRA GALASSIE, POTERI MISTERIOSI E NUOVE AVVENTURE

Al centro della storia c’è Luce, principessa di Nebula, impegnata nella ricerca degli elementi della stele di Star Key, un misterioso manufatto che per secoli ha garantito l’immortalità alla pacifica popolazione dei Nebuliani, nella lontana galassia di Centurion.

La stele è stata distrutta dal malvagio principe Gorbos, deciso a spodestare il fratello Lauros e a conquistare il controllo delle ricchezze della galassia. I suoi frammenti, dispersi ai quattro angoli dell’universo, custodiscono ciascuno un potere speciale.

Luce è determinata a recuperarli prima che ci riesca Fedora, sua cugina e figlia di Gorbos, perché il ritrovamento degli elementi potrebbe decidere il futuro dell’intera galassia.

Dopo averne recuperati tre, la ricerca sembra arrivare a un punto morto. Luce e i suoi compagni decidono quindi di concedersi una pausa su un pianeta che ospita una scuola di arti marziali. Qui incontrano Arkanus, un personaggio misterioso depositario di un oscuro potere. Lo scontro con lui porterà Luce a conquistare la Sfera Scrigno, uno strumento che le consentirà anche di trasferire temporaneamente alcuni dei poteri acquisiti al fidato compagno Lio.

Ma la comparsa di Fedora costringerà nuovamente il gruppo a ripartire. L’occasione dei giochi intergalattici permetterà a Luce di entrare in contatto con i rappresentanti dell’alleanza intergalattica, ostili a Gorbos, per informarli della propria missione.

Una nuova avventura tra mondi lontani, alleanze, poteri speciali e lo scontro tra il bene e il male.

“La programmazione nelle multisala Giometti rappresenta un’importante occasione per portare il lavoro di una produzione cinematografica regionale all’attenzione del grande pubblico – dichiara il regista Gabrio Marinelli – Per me è una grande opportunità far conoscere un progetto che racconta anche il valore delle professionalità creative presenti sul territorio. Colleghi e artisti che hanno dimostrato come le Marche possano ancora essere luogo di ideazione e produzione di contenuti destinati al grande schermo”.

INFORMAZIONI SUL FILM

Titolo: La Ricerca degli Elementi 2

La Ricerca degli Elementi 2 Regia: Gabrio Marinelli

Gabrio Marinelli Produzione: Movie Movie Cartoons Srl

Movie Movie Cartoons Srl Ideazione, regia e produzione: Gabrio Marinelli

Gabrio Marinelli Contributo: Ministero della Cultura

Ministero della Cultura Programmazione: dal 14 novembre 2026, per tre weekend consecutivi

dal 14 novembre 2026, per tre weekend consecutivi Distribuzione nelle sale: 11 multisala Giometti, di cui 8 nelle Marche

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