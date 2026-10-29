Un altro grave incidente nella tarda mattinata nel territorio di Appignano

APPIGNANO – I Vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti alle ore 12 circa lungo la Strada provinciale 25, nel territorio comunale di Appignano, per un incidente stradale frontale tra un’autovettura ed un mezzo pesante.

La squadra dei Vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di liberazione del conducente dell’auto, rimasto bloccato nell’abitacolo, ed effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ospedale con l’eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

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