Halloween, zucca in festa nei mercati di Campagna Amica: iniziative ad Ancona, Macerata e Ascoli

ANCONA – Da utilizzare in gustose quanto calde ricette, da decorazione o da intaglio, la diffusione anche in Italia della festa di Halloween ha fatto riscoprire la zucca, ortaggio simbolo dell’appuntamento di Ognissanti che anche quest’anno gli agricoltori italiani sono riusciti a portare sulle tavole nonostante l’aumento dei costi di produzione e i danni causati dai cambiamenti climatici. Nei mercati di Campagna Amica sono previste iniziative e degustazioni per rendere omaggio a questa regina dell’autunno. Nella nostra regione sono circa 50 gli ettari coltivati a zucca, con produzioni diffuse in tutte le province.

Parole d’ordine: stagionalità, gusto e valorizzazione delle produzioni agricole locali. Domani, sabato 31, dalle 10.30 alle 12.30, al Mercato Dorico di Campagna Amica ad Ancona gli agricoltori proporranno degustazioni e omaggeranno i clienti con una selezione di erbe aromatiche, ideali per insaporire la zucca cotta al forno, valorizzandola con ingredienti semplici e naturali.

Ad Ascoli, nel Mercato Coperto di via Tranquilli, a partire dalle ore 11, sono di scena creatività e tradizione culinaria con uno show cooking accompagnato dalla degustazione dal titolo “Zucca in incognito: un piatto da morire… dal gusto”, mentre a Macerata al Mercato di Campagna Amica di via Morbiducci sarà allestita un’esposizione delle numerose varietà come, ad esempio, la zucca spaghetti, caratterizzata da una polpa che, dopo la cottura, si separa naturalmente in filamenti simili alla celebre pasta. “Un’occasione per valorizzare un prodotto simbolo della stagione autunnale e la biodiversità agricola italiana, riscoprendo anche il legame tra tradizioni popolari, alimentazione e territorio, promuovere la conoscenza delle varietà stagionali e riscoprire il valore di una cucina che coniuga qualità, semplicità e tradizione” dicono da Coldiretti Marche.

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