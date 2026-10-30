A San Costanzo 125mila euro dal Ministero della Cultura per il restauro e la valorizzazione dei reperti archeologici piceni

SAN COSTANZO – Importante notizia per il patrimonio storico e culturale di San Costanzo. Il Ministero della Cultura ha destinato 125.000 euro al restauro e alla valorizzazione dei reperti archeologici piceni rinvenuti nel territorio di San Costanzo.

La comunicazione è giunta direttamente dal Ministero della Cultura al Sindaco Domenico Carbone, che ha accolto con soddisfazione la notizia dell’avvio, da parte della Soprintendenza, degli interventi di restauro e delle attività di progettazione finalizzate all’ampliamento del percorso museale.

L’intervento consentirà di recuperare e valorizzare alcuni dei ritrovamenti archeologici più significativi emersi nel territorio comunale negli ultimi anni, reperti di particolare rilevanza storica che, fino ad oggi, sono rimasti custoditi nei depositi e non accessibili al pubblico.

L’obiettivo è quello di arricchire il patrimonio espositivo del Museo di Palazzo Cassi, rendendo fruibili nuove testimonianze della storia antica del territorio e rafforzando il ruolo della struttura come punto di riferimento culturale e turistico.

Il Sindaco Domenico Carbone dichiara: «È una notizia di straordinaria importanza per San Costanzo e per tutta la nostra comunità. Parliamo di 125mila euro che ci permetteranno di compiere un passo concreto nella valorizzazione del nostro patrimonio archeologico.

Per troppo tempo reperti di grande valore storico, rinvenuti nel nostro territorio, sono rimasti chiusi nei magazzini, lontani dagli occhi dei cittadini e dei visitatori. Oggi iniziamo finalmente un percorso per restituire questi tesori alla nostra comunità.

Un paese che vuole costruire il proprio futuro deve avere la capacità di custodire, raccontare e valorizzare la propria storia. Il Museo può rappresentare una risorsa importante per San Costanzo, non soltanto sotto il profilo culturale, ma anche per le opportunità di crescita e di promozione turistica del nostro borgo.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per l’attenzione riservata al nostro territorio e alla Senatrice Elena Leonardi per l’impegno e la concreta vicinanza dimostrati nei confronti di San Costanzo.

Continueremo a lavorare affinché Palazzo Cassi possa diventare sempre più un luogo vivo, accessibile e capace di raccontare l’identità e le radici della nostra comunità».

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’investimento ministeriale, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale di San Costanzo.

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