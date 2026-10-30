Primo intervento con l’orecchio bionico al Santa Croce di Fano

Il sindaco Serfilippi si congratula con l’équipe medica: «Un risultato che valorizza le eccellenze del nostro ospedale e offre nuove opportunità alle famiglie»

FANO – «Il primo intervento di impianto cocleare eseguito all’ospedale Santa Croce di Fano rappresenta una bellissima notizia per la nostra città e un traguardo importante per la sanità del territorio. Un risultato che dimostra il valore delle competenze e delle professionalità presenti nel nostro ospedale».

Così il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, commenta il primo intervento con il cosiddetto “orecchio bionico”, eseguito con successo dall’équipe di Otorinolaringoiatria dell’AST Pesaro Urbino su un bambino affetto da sordità profonda congenita.

«Ringrazio il direttore generale dell’AST Pesaro Urbino, Alberto Carelli, la direzione dell’ospedale Santa Croce, il direttore dell’Otorinolaringoiatria Luca D’Ascanio e tutta l’équipe medica e sanitaria che ha reso possibile questo intervento. Offrire a un bambino nuove opportunità di ascolto, comunicazione e relazione è un risultato dal grande valore umano. Questo traguardo conferma l’importanza di continuare a investire sul Santa Croce, rafforzandone le specializzazioni e valorizzando le eccellenze, per garantire alle famiglie cure di qualità sempre più vicine a casa».

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati