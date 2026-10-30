Halloween, sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 13mila articoli non sicuri

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30 Ottobre 2026

PESARO – Con l’approssimarsi della festività di Halloween, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno intensificato gli interventi a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi alle normative e potenzialmente dannosi per la salute.

Le verifiche, condotte in particolare, dai finanzieri della Compagnia di Fano e della Compagnia di Urbino, presso quattro esercizi commerciali della provincia, hanno portato al sequestro complessivo di 13.789 articoli tra maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni obbligatorie su origine, produttore, composizione e destinazione d’uso.

Ai fini della commercializzazione, infatti, il Codice del consumo prevede l’obbligo di riportare le indicazioni e le specifiche di dettaglio inerenti al prodotto, atteso che queste, oltre a tracciare l’intera filiera di produzione, consentono anche di assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che nella sua fabbricazione possano essere stati utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocive o pericolose per la salute dei consumatori finali.

Oltre al sequestro volto a cautelare la merce, i titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a oltre 25.000 Euro.

L’attività svolta testimonia ancora una volta il costante impegno della Guardia di finanza in questo delicato settore, per garantire una efficace protezione dei consumatori e un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

Un’azione che assume particolare rilievo nei periodi di maggiore domanda, quando la diffusione di merci non conformi può esporre a rischi soprattutto i più piccoli e favorire gli operatori che traggono un indebito vantaggio dall’inosservanza degli obblighi di legge.

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