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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

AnconAmbiente, sciopero generale del 30 ottobre: possibili disagi nei servizi e ritardi nella raccolta lungo il corteo

Diwww.laltrogiornale.it

29 Ottobre 2026

ANCONA – AnconAmbiente informa che venerdì 30 ottobre, in occasione dello sciopero generale nazionale, potranno verificarsi disagi nel regolare svolgimento dei servizi e delle attività rivolte al pubblico.

Ad Ancona, nella stessa giornata, è inoltre prevista una manifestazione con corteo che interesserà alcune delle principali vie di collegamento tra il Piano e il centro cittadino. Nelle aree attraversate potranno verificarsi ulteriori ritardi nel servizio di raccolta dei rifiuti, dovuti alle temporanee modifiche della viabilità necessarie a consentire il passaggio dei partecipanti.

Il percorso si svilupperà da piazza Ugo Bassi, nell’area pedonale sul lato di corso Carlo Alberto, attraverso corso Carlo Alberto, via Marconi, via XXIX Settembre, piazza Kennedy e corso Stamira, per concludersi in piazza Stamira. Durante il transito del corteo, la circolazione stradale sarà temporaneamente interdetta per il tempo strettamente necessario al suo passaggio, come previsto dall’ordinanza comunale.

Queste limitazioni potranno rallentare gli spostamenti dei mezzi di AnconAmbiente e ritardare l’accesso ai punti di raccolta, con possibili ripercussioni sui tempi di completamento dei percorsi di servizio nelle zone interessate. La raccolta potrà pertanto subire slittamenti rispetto ai consueti orari, in relazione all’andamento della manifestazione e alle condizioni di viabilità.

AnconAmbiente ringrazia gli utenti per la comprensione e la collaborazione.

 

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