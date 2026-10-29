Ad Ancona operazione amarcord della classe 1^ G della scuola media Podesti

Di MASSIMO CORTESE

ANCONA – A 54 anni dal suono della campanella che sanciva l’inizio dell’anno scolastico per la classe 1^ G della scuola media “Podesti” di Ancona, l’appello di ritrovarsi insieme è stato raccolto da quattordici tra compagne e compagni. La campanella suonò poco dopo le ore 8.00 di lunedì 2 ottobre 1972, e i quattordici hanno pensato bene di ritrovarsi per un incontro conviviale, e non solo, presso il ristorante Amarcord di Piazza della Repubblica.

Per la verità, un incontro già c’era stato, tre anni fa, dopo una lunga pausa, ma l’occasione di rivedersi è sempre una piacevole novità. Certo, il tempo è passato dall’autunno del 1972, eppure il desiderio di fare una sorta di ricognizione di quelle studentesse e studenti ormai cresciuti, è sempre qualcosa di straordinario, che vale la pena di essere toccato con mano.

Il tempo trascorso alla scuola media Podesti, che per l’occasione ha riaperto i battenti dopo la chiusura per alcuni anni a causa di uno dei numerosi terremoti, ricorrenti nella nostra cara Ancona, è stato importantissimo per tutti noi. Il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, che appunto caratterizza quel periodo, è stato fondamentale per ciascuno di noi, ed è sicuramente per questa ragione che il desiderio di ritrovarsi trova sempre una bella risposta.

La società è mutata, le nuove tecnologie ed anche i rapporti generazionali sono cambiati, ma oggi la nostra amicizia è più viva che mai, probabilmente per mettere in evidenza l’affetto per quel periodo, verso il quale conserviamo una sottile nostalgia.

Ecco i nomi dei partecipanti: partendo dall’alto abbiamo Stefano Valentini, Marco Galeazzi, Massimo Falcioni, Emiliano Galeazzi, Andrea Di Benedetto, Stefania Cartucci, Manuela Carlini, Claudia Boccolini, Alberto Di Biasio, Annamaria Capriglione, Massimo Cortese, Daniela Diomedi, Cinzia Galeazzi e Donatella Giambartolomei.

Arrivederci quindi al prossimo ritrovarsi insieme.

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