Ad Agugliano un incendio di rotoballe di fieno

AGUGLIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, intorno alle 23, ad Agugliano per un incendio che ha coinvolto alcune rotoballe di fieno.

Sul posto è intervenuta la squadra di Ancona, con il supporto del personale di Jesi, che ha provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

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