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AGUGLIANO CRONACA IN PRIMO PIANO

Ad Agugliano un incendio di rotoballe di fieno

Diwww.laltrogiornale.it

29 Ottobre 2026

AGUGLIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, intorno alle 23, ad Agugliano per un incendio che ha coinvolto alcune rotoballe di fieno.
Sul posto è intervenuta la squadra di Ancona, con il supporto del personale di Jesi, che ha provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.
Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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