A Morro d’Alba i Carabinieri intercettano un’auto e sequestrano cocaina pronta allo spaccio, arrestato un ventunenne

MORRO D’ALBA — L’intensa e capillare attività di controllo del territorio condotta dall’Arma dei Carabinieri nei centri della Vallesina ha portato a un importante risultato operativo nella prevenzione e nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione Carabinieri di Morro d’Alba, coordinati dalla Compagnia di Jesi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di origine albanese di 21 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il frutto della costante vigilanza e del pattugliamento dinamico delle arterie stradali, svolto per garantire la sicurezza delle comunità locali e per contrastare la diffusione delle droghe sul territorio.

L’intervento si è svolto attorno alle ore 23:00 della serata, quando la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Morro d’Alba ha intercettato lungo le strade centro abitato un’autovettura sospetta. Il tempestivo alt imposto dai militari e l’atteggiamento del guidatore hanno spinto gli operanti ad approfondire immediatamente gli accertamenti con una perquisizione personale e sul veicolo.

Il controllo ha consentito di rinvenire materiale riconducibile all’attività di spaccio:

Sostanza stupefacente: n. 18 dosi già confezionate e pronte per la vendita di cocaina, per un peso complessivo di 13 grammi;

Denaro contante: la somma complessiva di 1.320 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dello spaccio;

Materiale da confezionamento: strumentazione varia utilizzata per la preparazione e la suddivisione in dosi dello stupefacente.

L’intero quantitativo di droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

Il soggetto fermato, un 21enne di origine albanese, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e incensurato è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto all’interno della camera di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione condotta dai Carabinieri di Morro d’Alba evidenzia l’importanza del presidio capillare garantito dalle Stazioni dell’Arma sul territorio provinciale. La reattività dei militari costituisce un pilastro fondamentale per la tutela della legalità e la salvaguardia dei cittadini nei piccoli e grandi centri della Vallesina.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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