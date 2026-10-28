A Castelfidardo i Carabinieri smascherano falsi certificati medici, arrestato 49enne

CASTELFIDARDO – Nell’ambito dei capillari controlli del territorio e delle attente verifiche sul rispetto delle misure restrittive della libertà personale, i Carabinieri della Stazione di Castelfidardo, coordinati dalla Compagnia di Osimo, hanno portato a compimento un’importante operazione di contrasto all’illegalità. Nel pomeriggio di ieri, i militari hanno tratto in arresto un 49enne, residente a Castelfidardo, disoccupato e con precedenti di polizia.

L’operazione è il risultato dell’efficace lavoro d’indagine e del costante scambio informativo tra i militari della Stazione locale e il NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Ancona. L’attività investigativa ha consentito di far luce sulle condotte del 49enne, il quale, pur essendo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, si era allontanato a più riprese dal luogo di detenzione.

Il meticoloso lavoro di riscontro svolto dall’Arma ha permesso di svelare lo stratagemma adottato dall’uomo: il pregiudicato richiedeva ed otteneva dall’Ufficio di Sorveglianza apposite autorizzazioni ad assentarsi con il pretesto di dover effettuare visite mediche specialistiche presso il Policlinico di Milano. Gli approfonditi accertamenti del NAS e della Stazione hanno tuttavia dimostrato che l’uomo non si era mai presentato alle visite cliniche autorizzate, provvedendo poi a giustificare le assenze esibendo documentazione sanitaria falsificata.

A fronte delle circostanziate segnalazioni inviate dall’Arma, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha emesso un ordine di carcerazione per i reati di evasione e falsità materiale commessa da privato. I Carabinieri di Castelfidardo hanno quindi rintracciato il soggetto dandovi immediata esecuzione.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ancona.

L’intervento testimonia ancora una volta l’elevata attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità e nel rigoroso controllo dei soggetti sottoposti a misure giudiziarie sul territorio.

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