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CAGLI CRONACA IN PRIMO PIANO

I Vigili del fuoco hanno recuperato una cagnolina caduta in una scarpata

Diwww.laltrogiornale.it

27 Ottobre 2026

CAGLI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, in località Colombara, per recuperare Nera, una cagnolina caduta in una scarpata profonda circa 90 metri.
La squadra di Cagli, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha raggiunto l’animale e lo ha riportato in superficie, riconsegnandolo illeso al proprietario.
L’intervento si è concluso intorno alle ore 14.

 

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